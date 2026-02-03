プレミアリーグの優勝予想はここ2週間ほどでコロコロと変わっている。1月25日に行われた第23節では首位アーセナルがマンチェスター・ユナイテッドに2-3で敗れたことで、2位マンチェスター・シティと3位アストン・ヴィラとの勝ち点差が4に縮まった。まだ優勝争いは分からないとの意見が大半だった。



しかし、今節ではアーセナルがリーズ・ユナイテッドを4-0で粉砕したのに対し、2位マンCはトッテナム相手にリードを守れず2-2ドロー、アストン・ヴィラはブレントフォードに0-1で敗れた。





これで再びアーセナルとの差が広がったわけだが、解説を務めるジェイミー・レドナップ氏はアーセナルの優勝で決まりだろうと語る。「これで終わりだ。アーセナルの優勝でね。彼らは8ポイント差か10ポイント差くらいで優勝できるだろう。逆に優勝できないとなれば驚きだよ。選手は少し不安を感じていたかもしれないし、監督アルテタにも緊張感があるだろう。しかし、今はもう少しリラックスできていると思うし、彼らが楽々タイトルを獲得できないなら驚くね」「ヴィラも信じられない戦いを見せているが、怪我の影響もあって勢いが失われつつある。シティの調子は今ひとつだね。数年前のように何十連勝もするような力はない」（『Daily Mai』より）。2位マンCとは6ポイント差、3位アストン・ヴィラとは7ポイント差となっていて、まだアーセナルも安心できる点差ではない。レドナップ氏はもうアーセナルで決まりと考えているようだが、このままアーセナルが頂点に立つのか。