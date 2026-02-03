楽天は、ポイントアッププログラム「SPU（スーパーポイントアッププログラム）」の開始10周年を記念し、3月31日までの期間中「楽天ポイント」が最大10万ポイント当たるキャンペーンを実施する。特設ページのクイズに全問正解することで抽選に参加できる。

キャンペーンでは、SPUに関するクイズに全問正解したユーザーの中から、抽選で「楽天ポイント（期間限定ポイント）」が進呈される。当選内容は、10万ポイント（10名）、1万ポイント（50名）、500ポイント（1000名）、5ポイント（20万名）、1ポイント（40万名）。

また、クイズの参加者全員に、公式キャラクター「お買いものパンダ」のオリジナル壁紙がプレゼントされる。壁紙はスマートフォン用とパソコン用の2種類が用意される。

サービス開始から10年

SPUは2016年1月に4つ対象サービス、最大7倍のポイントアッププログラムとして提供が開始された。現在は「楽天モバイル」「楽天カード」「楽天銀行」など16サービスが対象となり、最大ポイント倍率は18倍まで拡大している。

楽天では今後も、SPU10周年を記念した施策やキャンペーンを順次実施するとしている。