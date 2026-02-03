IIJmioのスマホ回線が3カ月10GB増や6カ月割引など、「ハッピープライス」始まる
インターネットイニシアティブは、MVNOサービス「IIJmio」で「ハッピープライスキャンペーン」を開始した。受付期間は3月31日まで。新たに申し込む場合や、旧プランからギガプランへの変更などが対象。
「ハッピープライスキャンペーン」と2025年11月21日に始まった「ハッピースマイルキャンペーン」の特典をあわせて適用することで、割引額や割引期間などが上乗せして提供される。
新たに申し込む場合（初めての契約や追加契約）
月額料金割引特典
ギガプラン「音声SIM」または「音声eSIM」の5ギガ／10ギガ／15ギガプランを申し込むと、ハッピープライスキャンペーンとハッピースマイルキャンペーンが同時適用される。
ハッピープライスキャンペーンの特典内容は以下の通り。5ギガプランの場合
300円×3カ月割引（利用開始1～3カ月目に適用）
450円×3カ月割引（利用開始4～6カ月目に適用） 10ギガプランの場合
150円×3カ月割引（利用開始4～6カ月目に適用） 15ギガプランの場合
900円×3カ月割引（利用開始4～6カ月目に適用）
2月28日までに利用開始で2月利用分の割引額が200円増額
ハッピースマイルキャンペーンの特典内容は以下の通り。5ギガプランの場合
150円×3カ月割引（利用開始1～3カ月目に適用） 10ギガプランの場合
150円×3カ月割引（利用開始1～3カ月目に適用） 15ギガプランの場合
900円×3カ月割引（利用開始1～3カ月目に適用）
なお、旧プラン（ミニマムスタートプラン、ライトスタートプラン、ファミリーシェアプラン、従量制プラン）からギガプランへ変更する場合も同様の条件で特典が適用される。
データ増量特典
ギガプラン「音声SIM」または「音声eSIM」の15ギガ／25ギガ／35ギガ／45ギガ／55ギガプランを申し込むと、ハッピープライスキャンペーンとハッピースマイルキャンペーンが同時適用される。
すべての対象プランで、ハッピースマイルキャンペーンにより1～3カ月目に10GBが増量され、ハッピープライスキャンペーンにより4～6カ月目に10GBが増量される。
旧プランからギガプランへ変更する場合も同様の条件で特典が適用される。
通話定額オプション割引特典
ギガプラン「音声SIM」または「音声eSIM」と同時に通話定額オプションを申し込むと、キャンペーン適用により月額料金が最大6カ月割り引かれる。
ハッピースマイルキャンペーンの特典内容は以下の通り。通話定額5分+の場合
500円×3カ月割引（利用開始1～3カ月目に適用） 通話定額10分+の場合
700円×3カ月割引（利用開始1～3カ月目に適用） かけ放題+の場合
1400円×3カ月割引（利用開始1～3カ月目に適用）
また、ハッピープライスキャンペーンにより、「通話定額10分+」の場合は利用開始4～6カ月目に700円の割り引きを受けられる。
旧プランからギガプランへ変更する場合や、ギガプランの「音声SIM」「音声eSIM」ユーザーが新たに通話定額オプションを申し込む場合も、同様の条件で特典が適用される。
なお、特典は特典満了月まで継続して利用することが適用条件。プランを変更すると特典対象外または適用終了となる。