夫婦漫才コンビの宮川大助・花子が３日、結婚５０周年イヤーの今年に大阪、名古屋、東京で記念ツアーを開催し、約９年ぶりに漫才を披露すると明かした。大阪・寝屋川市の大阪成田山不動尊で恒例行事の「成田山節分祭」に参加。大助は「大阪、名古屋、東京。お世話になった劇場で」と明かすと、花子が「漫才、漫才！」と応じた。

大助は先月６日、奈良・生駒市内で取材に応じた際「嫁はんと漫才の稽古、９年間やったことない。舞台でやってるのは全部アドリブです」と話していただけに、久々に“ネタを繰って”ステージにあがることになりそうだ。

それぞれの劇場は、東京が浅草の雷５６５６会館、名古屋は大須の大須演芸場、大阪は難波のＹＥＳ ＴＨＥＡＴＥＲで開催することで調整中。日時やツアータイトルは今後詰めることになる。４月９日の金婚式当日は、何らかの形でイベントに客演して、トークを行うことも既に計画している。

多発性骨髄腫で闘病中の花子は「ＮＧＫに帰るときは立ってセンターマイクの前に出たい。新しい夢ができました」。ツアーでは車いすに座っての漫才となりそうだが、東名阪ツアーをきっかけに、次は夫婦で文字通り“板に立つ”ことを目指す。