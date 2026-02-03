ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）が３日に放送され、武豊騎手がサプライズ出演した。

この日の放送は、ＭＣを務めるお笑いコンビ「麒麟」の川島明と同局の田村真子アナウンサーの誕生日会。出演者のビビる大木が「誕生日の川島にやらせてあげたいこと」というテーマで、火曜日名物企画の大木劇団に出演させてあげるというものだった。

第１７回公演として行われたタイトルは、川島明主演「古畑任三郎」。そこに武豊騎手が、巨人やレッドソックスで活躍した沢村拓一さんらが出演。劇内のテロップには、まさかの「容疑者・武豊」と表示されるシーンもあった。

ノリノリで本人役を演じたレジェンド。スタジオでも軽妙なトークで出演者の笑いを誘い、はける際にも、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・佐久間大介 と時計の話をし、川島から「時計のトークはええねん！」と突っ込まれるなど、最後まで番組を盛り上げた。

武豊騎手のラヴィット！出演はＸ（旧ツイッター）でも話題となり、トレンド入り。「ロッテの澤村や武豊に朝からとんでもない事させるなぁｗ」「食い逃げ犯が武豊」「麒麟川島さんの誕生日に容疑者になる武豊さん」「武豊騎手が全コメントで笑いを取っていく凄み」「こんなことあっていいのか」「武豊さん、本番中なのに佐久間くんに時計トークをしてしまうｗｗｗ」「豊さん見れてさっくん嬉しそう」「なんで休日出勤した日のラヴィットに限って武豊さんが出てくるんですか……」「昨日のホリケンの時じゃなくて良かったって武豊騎手」「本物の武豊さんｗｗｗｗレア度５」「レース用の鞭を川島さんにプレゼントする武豊さん！佐久間くんが大興奮！変なことに使わないでくださいねって」などのコメントが寄せられた。