ゲーム大手コーエーテクモホールディングス（ＨＤ）の鯉沼久史社長が２月２日、読売新聞のインタビューに応じた。

「世界のゲーム企業トップ１０」という長期目標の達成に向け、海外戦略を強化する考えを示した。

――２月６日発売のアクションＲＰＧ「仁王３」は、どういう位置づけのタイトルか。

コーエーとテクモが経営統合して最初に作られた、象徴的なシリーズだ。２作目までの世界累計販売は８５０万本を達成しており、非常に大事な、誇れるシリーズに成長した。

――日本だけでなく海外でも好評な理由は。

単に日本が舞台の作品だからというわけではなく、難易度が高いハードコアゲームを楽しむ層に受けており、ドラマの面白さも評価されている。

――世界トップ１０入りに向けた戦略は。

近年は、売上高ベースの海外比率が４〜５割、販売本数ベースでは７〜８割に上る。海外でしっかり売っていくことが重要になる。グローバルで戦えているコンソール（家庭用）ゲームを伸ばして成長のドライバーにしつつ、オンラインゲームのグローバル化も進める。

――昨年６月に社長に就任し、まもなく１年となる。

グローバルでしっかり売るためのかじ取りを、先陣を切ってやっている。部下に仕事を任せつつ、全体をコントロールできるように進めている。

◇

こいぬま・ひさし １９９４年、光栄（現コーエーテクモゲームス）入社。２０２５年６月、コーエーテクモＨＤ社長。５４歳。

初めて購入したファミコンソフトは「マリオブラザーズ」。高校時代に光栄のパソコン版「三國志」に出会い、ゲーム開発の道を志した。