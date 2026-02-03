ラグビー日本代表は３日、都内で会見を開き、エディー・ジョーンズ ヘッドコーチ（ＨＣ）、永友洋司チームディレクターが登壇した。

来年行われるＷ杯の日程がこの日の早朝に発表。１次リーグＥ組に属する世界１２位の日本は、１０月３日に世界１９位のサモア、同９日に世界５位のフランス、同１５日に世界１６位の米国と対戦することが決まった。エディＨＣは「詳細がわかったので、これらのゲームに向かってどう準備していくか。ベストな状態を整えて臨まなければならない」と気を引き締めた。

対戦相手の分析はもちろん、Ｗ杯では開催国に慣れることが重要だと強調する。「開催都市になれること、会場になれること、情報を集めていくこと。例えば、ニューカッスルは伝統的に天気に恵まれない。そういったときに何をするかを考えるなど」と説明した。これらを「スタッフのあらゆる機会を利用して十分に収集していき、可能であればオーストラリアをツアーする形で有用に準備しなければならない」と語った。

前回大会とは異なり、今大会では広大なオーストラリア大陸での長距離移動を伴う。エディＨＣは移動に関しても準備が重要であると力説し、前回大会では拠点を１つ構えて調整したが、今大会では「１か所集中のトレーニングベースにはある程度ならない」と拠点を試合ごとに変更する可能性を示唆。「各都市において滞在するのはどこかベストか、練習施設はどこがいいか考えていきたい」と語った。

また開催地・オーストラリアはエディＨＣの故郷。予選を行う各会場について、サモア戦のニューカッスルは「オーストラリアの中で最もラグビーが非常に盛ん」、フランス戦のブリスベンは「非常に素晴らしい秀逸な競技場、早い展開のゲームが期待できる」、米国戦のアデレードは「２００３年（Ｗ杯）のときにいい思い出がある」と語った。

◆Ｗ杯１次リーグ試合日程

１０月３日 サモア（世界１９位）

同９日 フランス（同５位）

同１５日 米国（同１６位）