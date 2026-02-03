NEWS小山慶一郎「今日はお散歩」表参道でのプラベショットにファン歓喜「サングラスしててもオーラ溢れてる」「遭遇したい」
【モデルプレス＝2026/02/03】NEWSの小山慶一郎が2月1日、自身のInstagramを更新。散歩中のショットを投稿した。
【写真】妻はAAAメンバー 41歳STARTOイケメン「デート感すごい」表参道降臨ショット
小山は「今日はお散歩」とつづり、表参道の街並みの中を歩くプライベートショットを公開。パーカーのフードを被り、大きめのサングラスをつけた姿を披露した。また「明日から2日間ぶち上がりましょう！お待ちしています」と、2日、3日に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで行われる自身のファンミーティング「CHOI集会」についても触れている。
この投稿にファンからは「彼氏とデート感すごい」「おしゃれ」「サングラスしててもオーラ溢れてる」「めちゃくちゃかっこいい」「横顔素敵」「遭遇したい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
