1児の母・木村文乃、子ども写り込み食事ショットが話題「小さくて可愛い」「手料理が美味しそう」
【モデルプレス＝2026/02/03】女優の木村文乃が2月2日、自身のInstagramを更新。子どものために作った手料理を公開した。
【写真】1児の母・38歳女優「小さくて可愛い」子供が手作りプレートを食べようとする姿
木村は「土曜日のごはんでした」「チビうさごはん」とつづり、子どもの食事ショットを公開。ふりかけご飯、鮭、トマトなどののった子ども用のプレートと、そのプレートに手を伸ばす子どもの姿が写されている。
この投稿にファンからは「チビうさちゃん、小さくて可愛い」「手料理が美味しそう」「ほっこりする写真」「愛情たっぷりのプレート」などといった反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】1児の母・38歳女優「小さくて可愛い」子供が手作りプレートを食べようとする姿
◆木村文乃、子ども写り込み食事ショット公開
木村は「土曜日のごはんでした」「チビうさごはん」とつづり、子どもの食事ショットを公開。ふりかけご飯、鮭、トマトなどののった子ども用のプレートと、そのプレートに手を伸ばす子どもの姿が写されている。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿にファンからは「チビうさちゃん、小さくて可愛い」「手料理が美味しそう」「ほっこりする写真」「愛情たっぷりのプレート」などといった反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】