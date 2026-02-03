アルバム初動枚数が5分の1に急落　CD不況か、それとも別の理由？ 期待のK-POPガールズグループに何が

ガールズグループKiiiKiii（キキ）の最新アルバムの売り上げが、大きく落ち込んだ。

K-POP産業全体が直面する構造的な問題とグループを取り巻く状況の双方が、その背景として浮かび上がっている。

【写真】「短髪のあの子」でお馴染み！KiiiKiii・ジユ

昨年デビューしたSTARSHIPエンターテインメント所属のKiiiKiiiは、1月26日に2ndミニアルバム『Delulu Pack』をリリースした。HANTEOチャート基準での初動売上（発売後1週間）は約4万1000枚だ。

決して極端に低い数字ではないが、前作との比較では落差が際立つ。2025年3月に発売されたデビュー作『UNCUT GEM』は約20万6000枚を記録しており、今回はその約5分の1にとどまった。

5分の1にまで急落したワケ

売り上げ急落の要因は、ひとつではないだろう。

（写真提供＝OSEN）KiiiKiii

大きな環境要因として無視できないのが、K-POPアルバム市場そのものの不況だ。最近、英紙『ガーディアン』は韓国文化界を分析する記事のなかで、K-POPの実物アルバム売上が10年ぶりに減少に転じたと指摘しており、業界全体に警戒感が広がっている。

その背景には、K-POP事務所がグローバルツアーや海外市場に注力する一方で、韓国国内の大衆層との接点を失ってきたという構造的な問題があるとされる。

海外チャートで成果を上げるグループが増える一方、国内では全世代が共有できるメガヒットが生まれにくくなり、アルバム購買力そのものが弱まっているという見方だ。

KiiiKiiiの数字も、そうした市場全体の冷え込みの影響を免れなかったと考えられる。

ただし、環境要因だけで説明できない側面があるのも事実だ。

昨年11月、KiiiKiiiはライブ配信中の発言をめぐり論争に巻き込まれた。メンバーのスイが練習生時代の思い出としてカップうどんを紹介した際、ハウムが「スイの頭にはうどんの麺が入っている」「スイはバカだから」と冗談めかして発言した。

このやり取りは、仲のいいメンバー同士のいたずらという擁護する反応もあったが、デビュー1年目の新人とは思えない配慮を欠いた表現として批判を集めた。

（画像＝KiiiKiii SNS）ライブ配信の様子

問題となったのは、その後、明確な説明がなされないまま時間が過ぎた点だ。期待の大きかった新作のリリースと重なったことで、ファンの失望感が売り上げにも影響した可能性は否定できない。

もっとも、KiiiKiiiが完全に失速したと断じるのは早計だ。音源面では健闘が見られ、Melonのデイリーチャートでは65位、トップ100では23位まで順位を上げている。フィジカルとデジタルの評価が必ずしも一致しない現在のK-POP市場の特性を考えれば、一定の支持を維持しているともいえる。

問われているのは、ここから先だ。K-POP産業全体が大衆性の回復という課題に直面するなかで、KiiiKiii自身もまた、グループとしての姿勢やコミュニケーションの在り方を見直す局面に立たされている。

アルバム不況という逆風と、自ら招いた議論の影。その両方を乗り越えられるかどうかが、彼女たちの今後を左右するといえそうだ。

◇KiiiKiii（キキ）プロフィール

IVEの所属事務所でもあるSTARSHIPエンターテインメントからデビューしたガールズグループ。ジユ、イソル、スイ、ハウム、キヤの5人で構成されている。グループ名には、笑い声を連想させる明るさと、周囲に流されず自分らしく堂々と生きるという意味が込められた。2025年2月16日、事務所の公式YouTubeチャンネルに『I DO ME』のミュージックビデオをサプライズ公開し、大きな話題に。同年3月24日、1stミニアルバム『UNCUT GEM』をリリースして正式デビューした。