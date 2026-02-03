【ゾイド】「リアライズモデル」シリーズよりアクションプラモデル「RMZ-020 ザバット」が2月予約開始決定！
【RMZ-020 ザバット】 予約開始：2月予定
タカラトミーのハイターゲット向けレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-020 ザバット」を2月に予約開始することを発表した。
本製品は、アニメ「ゾイド -ZOIDS-」シリーズより「RMZ-020 ザバット」を、同社の「超可動」「組み立てやすさ」「コレクション性」を高めた1/100スケールのアクションプラモデルシリーズ「リアライズモデル」で商品化するもの。
今回「ゾイド」の公式Xアカウントにて本製品の予約開始月を告知しており、雷雨の中を飛行する「ザバット」の画像も公開された。
※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。