タカラトミーのハイターゲット向けレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-020 ザバット」を2月に予約開始することを発表した。

本製品は、アニメ「ゾイド -ZOIDS-」シリーズより「RMZ-020 ザバット」を、同社の「超可動」「組み立てやすさ」「コレクション性」を高めた1/100スケールのアクションプラモデルシリーズ「リアライズモデル」で商品化するもの。

今回「ゾイド」の公式Xアカウントにて本製品の予約開始月を告知しており、雷雨の中を飛行する「ザバット」の画像も公開された。

(C) ＴＯＭＹ

※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。