内閣府が公開した「令和7年版高齢社会白書」によると、令和6年10月1日時点での65歳以上人口は3624万人で、総人口に占める割合は29.3%だったそうです。超高齢社会といわれるなか、高齢者医療の現場に長年携わる精神科医・和田秀樹先生は「現実は『高齢者に優しい社会』とは程遠い。社会全体で尊ぶどころか、『高齢者ぎらい』の空気を醸成しているのが現状」と指摘しています。そこで今回は、和田先生の新著『「高齢者ぎらい」という病』より一部を抜粋してお届けします。

「認知症のせいで暴走事故が起こる」という無責任な言説

「高齢者の運転は危険だ」という話になると、必ず持ち出されるのが「認知症」という言葉です。

たとえば、ブレーキとアクセルを踏み間違えて暴走事故を起こした場合、ワイドショーのコメンテーターたちは決まって「認知症の症状が出たのではないか」などとしたり顔で語ります。高齢になるほど認知症のリスクが上がるのは事実ですから、高齢者の運転は危険だとする根拠とするのに、これほど都合のいい話はないのでしょう。

しかし、高齢者専門の精神科医として老年医療に長く携わってきた私から見れば、それはとんでもない誤解です。

なによりまず、認知症の患者さんにブレーキとアクセルの区別がつかなくなる、といった症状が出るとすれば、それはその人がかなり進んだ認知症を患っているケースのみです。

手続き的記憶

私自身、これまで多くの認知症の患者さんを診てきましたが、いわゆる「ぼけ症状」（知能低下やもの忘れ）が強く出ている人でも、箸を使って食事をする、洗濯機や炊飯器、掃除機などの家電を操作する、そして車を運転するといった「手続き的記憶（身体が覚えている動作）」は、ほとんどの場合しっかり保たれています。

もっと重症になれば、ブレーキとアクセルの区別がつかなくなることもあり得ないわけではないのですが、その場合は車を運転すること自体が困難です。そもそもエンジンさえかけられない可能性が高いので、事故を起こす直前までは普通に運転していた、というのはどう考えても不自然なのです。

つまり、ブレーキとアクセルの踏み間違いによる暴走事故が、「認知症のせいで起きる」などというのは、認知症に対する正しい知識がないからこそ出てくる無責任な憶測です。

そして、こういう憶測をテレビが垂れ流し続けた結果、「認知症の高齢者が暴走事故を起こす」という嘘が、人々の心の中に本当の話として刻まれてしまったのです。

初期の認知症で理解力や判断力の低下は起こらない

コメンテーターたちの嘘に多くの人たちが簡単に納得してしまうのは、認知症についての正しい知識が共有されず、誤解ばかりが広まっているせいです。

たとえば、「認知症になるといきなり何もかもわからなくなる」と思い込んでいる人はとても多いのですが、認知症の多くは段階的に少しずつ進行します。



また、初期症状のほとんどは記憶障害です。もう少し詳しく言うと、「記銘力」という、直近の出来事を記憶する力が徐々に低下して、昨日聞いたはずの話を忘れるとか、同じ話を何度もする、ついさっき何かを置いた場所を忘れるとか、そういったことが起こるようになっていきます。

ただし、この段階で低下する「記銘力」は、「手続き記憶」とはまったく別ものなので、車を運転することも含め、日常的にやってきたことをやる上では特に支障はありません。「認知症の症状が出始めた」からといって、アクセルとブレーキの操作の仕方が急にわからなくなるとか、アクセルを踏むべきか、ブレーキを踏むべきかの判断がつかなくなる、といったことにはならないのです。

確かに、「キッチンの火をつけたまま外出してしまう」とか、「ちゃんと火を消してね」と５分前に家族が注意しても効果がない、といったことは起こり得ます。

その様子を見て、理解力や判断力が低下してしまったのだと周りの人は思ったりするのですが、決してそうではありません。認知症の初期の段階にある患者さんは、火をつけたまま外出してはいけないことも、家族が言っていることもちゃんとわかっています。

トラブルの原因は、「少し前に火をつけたこと」や「直前に家族に注意されたこと」を忘れてしまう点にあり、そのせいでそのまま外出してしまったりするのです。

認知機能検査の仕組み

75歳以上に義務付けられている認知機能検査は、この「記銘力」を中心にチェックする内容になっていて、まだ十分に運転できる人からも免許を取り上げる可能性のある仕組みになっています。

たとえるなら昨日作った料理のメニューを思い出せないという理由で、「もう包丁を持つのは危ない」と言われ、調理師免許を取り上げられるようなものですから、人権無視も甚だしいのみならず、事故を減らすことには何の効果も期待できない検査であると私は思います。

もちろん個人差はありますが、こういう状態が数年ほど続いたあとに見られるようになるのが、「見当識」の低下という症状です。

見当識というのは、時間や場所、周りにどんな人がいるかなど、自分が今どんな状況にあるかを認識する力のことで、これが低下すると、「今自分がどこにいるのか」「今が昼なのか夜なのか」といったことがわからなくなっていきます。

なお、「見当識」が低下した段階でも、迷子になったり、家に帰ってこられなくなる人は確かにいますが、これは無目的にふらふらと歩き回る徘徊とは別ものだと私は考えています。

※本稿は、『「高齢者ぎらい」という病』（扶桑社）の一部を再編集したものです。