厚生労働省が2022年に発表した「人口動態統計」によると、同居期間が20年以上の夫婦の離婚割合は上昇傾向にあるそうです。しかし、長年連れ添った夫婦が離婚に至るまでにはどのような経緯があるのでしょうか？ そこで今回は、朝日新聞取材班が熟年離婚の実態についてまとめた『ルポ 熟年離婚』から抜粋し、ご紹介します。

依頼者のほとんどは40〜60代

熟年離婚の割合が過去最高を更新する中で、浮気調査を長年手がけてきた探偵社からは、近年の傾向はどう見えているのだろうか。

１９８０年創業の総合探偵社「ガルエージェンシー」は、全国に１２０拠点以上のネットワークを持つ。これまで３万８千件以上の調査を手がけ、うち７割は配偶者の浮気調査が占めると、渡辺菜緒取締役は語る。

依頼者のほとんどは40〜60代。

数年前までは妻からの依頼が約９割だったが、最近は夫からの依頼が増え、今は約４割を占めるという。

女性探偵が語る浮気調査のリアル

現場での尾行や張り込み、相談員として計13年の経験を持つベテラン探偵の板東優子さんはこう分析する。

「昔は夫が外で浮気するというパターンが９割でしたが、最近は、妻が出会い系アプリで浮気していると夫が疑い、依頼してくるケースが増えています」

板東さんによると、40代後半の夫からの依頼で妻の浮気現場の証拠を押さえ、離婚訴訟では夫が子の親権を要求したケースがあったという。

熟年夫婦の浮気では、相手にも配偶者がいる「ダブル不倫」のケースが多いという。「相手が夫妻の友人だったというケースもあり、慰謝料などを巡り、泥沼化することもある」（板東さん）。

探偵の仕事とは

探偵とはどんな仕事なのか。

ガルエージェンシーには、直営の探偵養成学校がある。新人はそこで尾行のやり方などのほか、盗聴器やペン型の録音機、カメラ付きの腕時計、超望遠の小型ビデオなど、特殊な機器の操作を学ぶ。板東さんは「調査の現場は今はスマートフォンやハンディーカメラで撮影するのが主流。尾行は車とバイクの両方を使う」と語る。



探偵の経験を積むと、周囲を気にしてキョロキョロする動作を繰り返すなど、浮気をしている人特有のしぐさなども分かってくるという。

探偵が押さえた証拠は、調査報告書にまとめ、依頼者に渡される。離婚調停や民事裁判で不貞の証拠として提出されることが多いが、「証拠能力」が問われることもある。

デート現場だけだと言い逃れられてしまい、不十分だという。定期的に二人でラブホテルに入る、どちらかの自宅に行き来している、などの現場を押さえる、といった「決定的」な証拠を押さえることがコツだという。ホテルや自宅に行く前に二人で手をつないでコンビニに寄るという行動パターンもよく見られ、決定的証拠になることもある。

不倫の慰謝料の相場は？

浮気の慰謝料の相場は３００万円ほどとされる（配偶者と浮気相手からそれぞれ１５０万円ずつ）。一方、探偵社に支払う浮気調査の費用は、張り込みや尾行などがある場合、約１週間の調査で50万〜１００万円が相場だという。

「浮気の兆候」も共通するものがあるという。スマートフォンに突然ロックをかける、車の走行メーターが不自然に増えている、帰りが遅くなったり週末に出かけたりすることが増える、クレジットカードの請求額が増える、などだ。

探偵に調査を依頼せずとも、自力で浮気の証拠を集める方法はある。配偶者のスマホから、浮気相手とのＬＩＮＥやメールのやりとりを自分のスマホで撮影したり、寝室や車にＧＰＳや録音機能つきのスマホなどを隠し置き、配偶者と浮気相手の会話を録音したり、移動先を記録したりする。そうした証拠が離婚の条件闘争や慰謝料請求に使われることもある。

