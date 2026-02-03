ライター兼編集者の穴澤賢さんは、愛犬「富士丸」とともに山へ移住する計画を進めていました。しかし、いよいよ土地を契約する段になって富士丸が急死してしまい……。※本稿は、穴澤賢さんの著書『犬のために山へ移住する: 200万円の小屋からはじまる、不便でも幸せな暮らし』の一部を再編集したものです。

【写真】仔犬の頃の大吉

富士丸が急死して……

2009年10月1日に富士丸が急死して、私は奈落の底に急降下し、見事に壊れてしまった。

机の下に横たわる富士丸を発見したのは土地の契約前夜だった。何が起きたのか混乱する中で、私はハウスメーカーの担当者へ電話して、富士丸の死を告げ、契約を白紙にしてもらうことを頼み、それからの記憶はあまりない。

なぜなら1週間浴びるように酒を飲んで倒れ、また飲んで倒れるのを繰り返していたからだ。富士丸の死が受け入れられず、これは夢に違いないと酒を飲んでは眠り、次に目が覚めると元の世界に戻っていることをひたすら願っていた。

そのあたりの話は本筋からずれるので割愛するが（詳しくは『またね、富士丸。』（集英社文庫）参照）、ほぼすべての連載が打ち切りになり（※）、仕事はなくなり、食欲も味覚もなくなり、熟睡できなくなり、手付金を放棄したのに民事で訴えられるという、出口の見えない深い暗黒の中にいた。

その頃に『またね、富士丸。』を執筆していたが、書きたくて書いたわけではなく、師と仰いでいた先輩ライターの野々山義高さんが勝手に出版社と話を決めてきて「お前も物書きなら自分に起きたことを書け」と命じられたから仕方なく書いただけだ。恐らくそうすることで自分を冷静に見つめさせようと思ってくれたのだろう。それには感謝はするが、とにかく辛く、毎日涙をぼろぼろこぼしながら書いていた記憶しかない。

その前後で、引っ越している。富士丸がいなくなったことで、あれだけ毎日掃除機をかけても翌日には抜け毛だらけだったのが、掃除しなくてもよくなった。それが淋しく、たまに家具の後ろから出てくる抜け毛を見つけては涙をこぼし、あいつがいつもいた場所に無意識に首が向いてしまうのが耐えられず、もうここでは暮らせないと思ったからだ。

思い立つと、すぐ駅前の不動産屋に行き、近所で手頃な物件はないか聞いてみた。すると、同じマンションの1階上の南向きの部屋が空いているという。それまで暮らしていた部屋が北向きだったし、大掛かりな引っ越しをする気力も体力もなかったからそこでいいですとすぐに決めた。

※穴澤さんは、2005年に始めたブログ「富士丸な日々」をきっかけに、犬の悩み相談や犬とのお出かけスポットを紹介する連載などを担当していた。

ただ依頼されたテーマの原稿を淡々とこなす毎日

富士丸がいなくなって半年くらい経った頃、普通に笑えるし食べられるようになっていたから、きっと周囲の人たちはちょっとは復活したと思っていたかもしれないが、実際は生きる意欲も喜びもなく、死ぬのは周りに悪いからただ生きているような状態だった。

仕事のやる気も一切なかったが、なぜか知人の紹介で健康雑誌のライターをやることになったりして、細々と暮らしていた。ライターの仕事だけでは食べていけないから山移住のために貯めていた貯金を切り崩しながら。やりたいことなど何もない、欲なんて何ひとつない日々だった。この頃の記憶が驚くほど曖昧だ。



『犬のために山へ移住する: 200万円の小屋からはじまる、不便でも幸せな暮らし』（著：穴澤賢／草思社）

こうして2年半が経った頃、私はまた別のマンションに引っ越した。そこで今の妻になる女性と一緒に暮らすことになったのだが、経緯をいまいち覚えていない。南向きの部屋の家賃が12万ほどで、貯金が底を突く前に一緒に暮らせば負担が少しは楽になるのではないかと提案されたような記憶がある。少なくとも結婚しようと思っていたわけではないのは確かだ。そんな気力はなかったからだ。

そのマンションの一室で、ただ依頼されたテーマの原稿を淡々とこなす毎日だった。そして仕事の合間に「いつでも里親募集中」というサイトをぼんやり見たりしていた。また犬と暮らしたいと思っていたわけではなく、犬が好きだからただなんとなく眺めていただけだった。

大吉との出会い

そんなある日、白い仔犬が目に留まった。放し飼いの雄犬がある家庭の雌犬を孕ませてしまって生まれた仔犬とある。なんだか気になる。そんなことは初めてだった。翌日も、その翌日もそのページを見てしまう。数日そんなことが続き、連絡してみようと思った。

富士丸をもらった頃と違い、里親募集の条件は厳しくなっていた。お見合いの前に審査があり、そこで落とされる可能性もある。実際に会ってもすぐに連れて帰るわけではなく、後日自宅に犬が届けられる。トライアル期間もある。それで駄目なら諦めればいい。最初はそれくらいの軽い気持ちだった。

ところが、そこから急展開する。書類審査に通り、お見合いの場所は「霞ヶ浦ふれあいランド」と決まった。しかし前日、一時預かりの方から電話があり、車で軽い事故を起こしてしまったので後日届けることができない、だからお見合い当日に引き取るか断るか決めてほしいというのだ。そんなこと前日に言われても。

当日、レンタカーで高速を走りながら、これから引き取るのか断るのか決めないといけないと思うと吐きそうになった。あれよあれよという間に断れない状況に追い込まれてしまったのである。それが大吉との出会いである。2011年11月のことだった。

山への憧れがむくむくと蘇ってきた

仔犬大吉はそれはもう凄まじく可愛く、富士丸との別れ以来触れなくなっていた一眼レフを引っ張り出し、毎日200枚くらい写真を撮るようになった。

食べる、遊ぶ、寝る、ウンチするだけのサイクルの仔犬の行動に「あぁ、犬ってこうだった」という感覚が戻ってきた。

そこで初めて、この2年半見ていた景色がモノクロームの世界だったと気がついた。大吉を迎えたことにより、みるみると色彩が増え、気力が湧いてきた。一緒にたくさん遊びに行くようになったし、不思議なことに仕事への意欲も復活してきた。そして、同居していた女性と籍を入れた。

犬と暮らす中でどんどん以前の自分に戻っていくのを実感した。大吉が2歳になる頃、もう一頭を迎えることになる。それが福助で2014年5月だった。多頭飼いは初めての経験だったが、世話する手間が2倍になるのかと思いきやたいしたことはなく、大吉と福助がいることで楽しさが2倍以上になった。

それまで山への夢は無意識に封印していたのか、思い出すことはなかった。けれど、大吉と福助と旅行するようになり、自然が多いところで彼らが弾けるように喜ぶ姿を見て、私の中で山への憧れがむくむくと蘇ってきた。

山の家を手に入れて、大吉と福助と過ごしたい。そんな明確な目標ができた。

