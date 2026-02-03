高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第18週「マツエ、スバラシ。」の第87回が２月３日に放送され、話題を呼んでいます。

梶谷の記事をきっかけに、ヘブンの「ラシャメン」だと思われてしまったトキ。町の人たちは、トキを敵意がこもった目で見るように。ついにトキは投石までされてしまい…。

羨望のまなざしが一転して軽蔑のまなざしに…。そんなつらい状況下の家族を心配する人たちはいます。錦織や車夫の永見、松江中学の正木たち生徒です。タエや三之丞が心配する様子も描かれました。

＜あらすじ＞

町での噂話に落ち込む、トキ。

心配する司之介（岡部たかしさん）やフミ（池脇千鶴さん）が声をかけるが、司之介は顔に怪我を負っていた。

トキの指摘をはぐらかす司之介とフミに違和感を覚えるトキとヘブン（トミー・バストウさん）。

ぎこちない空気の中、玄関の外から物音が聞こえる。

様子を見に行ったヘブンとトキは、そこで衝撃のモノを目のあたりにして――。

ヘブンたちを心配した錦織は松野家に駆け付ける。

そこに記事を書いた梶谷がやってくる。激怒する司之介。ヘブンは激昂し、梶谷を家から追い出す。

変装して町に買い物に出かけたトキとフミ。だか、商品を売ってもらえない。「早く帰ろう」と逃げるように去るトキとフミ。誰かが投げた石がトキの額にあたってしまう。

帰宅したヘブンは、布で頭を隠したトキに気づく。「フフフ・・・・」とごまかそうとするトキを抱きしめるヘブン。号泣するトキ。

「許せない！」と怒ったヘブンは木刀を持って、外に出て行こうとする。

しかし、トキは「やめてごしなさい」と必死で止めて――。

＜視聴者の声＞

SNSやコメントではさまざまな声が寄せられました。

ヘブンたちを心配して屋敷に駆け付けてくれた錦織。事態の打開策はなかなか思いつかないものの、会いに来てくれたことはヘブンにとっても松野家にとっても大きな心の支えになったようです。

「＜味方だ＞と来てくれることがありがたいよね」

「錦織さんは駆けつけた。本当の友達だよヘブン先生が1番嬉しいよね」

「絶対的な味方がいてくれるっていうのはヘブン先生もほんとに嬉しいと思う」

と２人の友情が印象に残ったようです。

車夫の永見は出勤するヘブンに「不器用ですが…人のうわさも七十五日。すぐに…収まりますけん」とあたたかな言葉をかけてくれました。

「不器用な永見さんの言葉に泣いてしまった」「永見さんも優しい…」

「静かに怒ってくれる永見さんが嬉しかった」

「不器用だけど励まそうとしているのが伝わる永見さんはありがたい存在」

などの声が目立ちました。

松江中学では…

ヘブンが務める松江中学では、生徒たちが松江新報の記事を読みながら「ラシャメンか…」「何かあると思ったんだ」と噂をしていました。

そこにやってきたのがヘブンの生徒である正木や小谷、錦織の弟・丈です。

「そんなわけないだろう」「どっちを信じる？新聞かヘブン先生か」とたしなめました。

「学生さんたちを咎めてくれたのは僅かな救いだった」「信じてくれてる松江中学の教え子達もありがとうな…」

と感謝の声が多くありました。

小谷は一時期、トキに惹かれていたことも。正木は大雄寺でヘブンが怪談を聴いた時に同席していました。丈は錦織の弟です。３人はトキやヘブン夫妻の関係や人柄をよく知っていたのでしょう。

「きちんと二人を知ってる人が変わらずいてくれることにホッとする」

との声もありました。

トキの関係者で、ヘブン夫妻を心配していたのは雨清水家のタエと三之丞でした。

それだけに

「こんな時こそ、親友の存在が絶対に必要」「今こそそばにいてあげて！おサワちゃん」

など、おサワ待望論も目立ちました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。