脳内出血で療養中の清原翔、33歳誕生日に“みんなが祝ってくれた！”近影ショット公開「笑顔が全てを語ってる」
脳内出血で療養中の清原翔、33歳誕生日に“みんなが祝ってくれた！”近影ショット公開「笑顔が全てを語ってる」
2020年6月に脳内出血を発症し、現在療養中の俳優・清原翔さんは2月2日に自身のInstagramを更新。33歳の誕生日を迎えた近影ショットを披露しました。
【写真】清原翔の33歳の近影ショット
「キヨたんの周りは幸せでいっぱいだね」清原さんは「昨日みんなが祝ってくれた！」とつづり、1枚の写真を投稿。33歳の誕生日を迎え、友人たちから祝福を受けたことを明かしています。リラックスした雰囲気の中で友人たちに囲まれた清原さんは、穏やかな笑顔が印象的です。療養生活の中でも仲間たちとの温かな時間が心の支えになっている様子が伝わってきます。
ファンからは、「お誕生日おめでとうございます！」「これからもきよたんが毎日幸せに暮らせますように」「笑顔が全てを語ってる」「大好きな仲間とのお誕生日、最幸に最高ですね」「いつも色んな方々との素敵な集合写真をシェアしてくれてありがとう」「キヨたんの周りは幸せでいっぱいだね」「最高な一年になりますように！」と、祝福の声が多く上がりました。
『MEN'S NON-NO』もお祝い同日、ファッション誌『MEN'S NON-NO』（集英社）の公式Instagramは「今日はメンズノンノモデル 清原翔の誕生日。おめでとう！いい一年になりますように」と、清原さんのソロショットを公開。コメントでは、「大切に思っていてくれて優しい」「一番好きな俳優さんでありモデルさんです」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
外部サイト