冬に行きたい「宮城県の穴場秘境」ランキング！ 2位「花山湖」を抑えた1位は？【2026年調査】
まばゆい冬晴れの下、真っ白な雪道を駆け抜けて、日常を忘れるほどの開放感に浸ってみませんか。今回は澄んだ空気に映える絶景など、冬の美しさが際立つ「秘境」をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「宮城県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
2位：花山湖／46票2位にランクインしたのは、栗原市にある「花山湖」でした。冬は一面の銀世界に包まれ、静寂の中に凛とした美しさが漂います。この時期の人気は、寒さを忘れて楽しめる「ワカサギ釣りドーム船」。雪化粧をした山々を船窓から眺めながら、穏やかなひとときを過ごせます。
※現地は積雪があるため冬用タイヤでのアクセスが必須です。ご注意ください。
回答者からは「雪景色の中でワカサギ釣りが楽しめるので行きたいです」（50代女性／広島県）、「冬だと空も空気もとても澄んでいそうなため」（20代女性／神奈川県）、「湖畔がきれいな湖です。冬は空気が澄んでいるので、景色を楽しみたいです」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：秋保大滝／82票1位に輝いたのは、仙台市にある「秋保大滝」でした。「日本の滝百選」にも選ばれている名瀑で、落差55mの迫力は冬の厳しい寒さの中でさらに神聖さを増します。豊富な水量のため滝自体が完全に凍ることは稀ですが、周囲の岩肌にできる無数の氷柱と雪のコントラストは、日常を忘れさせてくれる圧倒的なパワーを放っています。
※冬期は滝つぼへの遊歩道が凍結し滑りやすくなるため、散策の際はご注意ください。
回答者からは「冬は雪景色で滝周辺が白銀に包まれ、滝の迫力と雪とのコントラストが美しい。観光客も少なめで、静かに滝を楽しめる」（20代男性／福井県）、「雪に覆われた木々や岩との組み合わせが、抜群に良いので」（30代女性／東京都）、「秋保温泉を楽しみつつながらで足を伸ばすのがおすすめ。結構行くのが大変だから根性がいるが、冬の滝はかなり風情がある」（30代男性／山梨県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)