佐久間大介、白スーツ全身ショットに「お顔が小さすぎる」「等身がまじ神」の声！ 「体調も良くなった感じ」
Snow Manの佐久間大介さんは2月2日、自身のInstagramを更新。主演映画の完成披露試写会でのオフショットなどを公開し、佐久間さんのスタイルや小顔ぶりに注目が集まりました。
【写真】佐久間大介の圧巻スタイル白スーツ姿
コメントでは「お顔が小さすぎるよ」「等身がまじ神です」「全ての立ち姿がバランスが良くかっこいい〜」「白のスーツめっちゃ似合ってる」「カッコよすぎて泣けてくる」などのほか、「顔色いいね」「体調も良くなった感じがしてなにより」「無理しないで」など直近まで体調不良だった佐久間さんの体を気遣う声も多く寄せられました。
「カッコよすぎて泣けてくる」佐久間さんは「完成披露試写会にスペシャルズの５人と内田監督で登壇してきました」などとつづり、4枚の写真を投稿。佐久間さんが主演を務める映画『スペシャルズ』の出演者たちとのショットで、揃いの白スーツを着用しています。身長168cmと公表している佐久間さんですが、高身長の面々に囲まれても引けを取らないスタイルです。特に顔の小ささが目を引きますね。
「あまりの腰の高さ足の長さお顔の小ささ」1月31日には映画『白蛇：浮生』の公開記念初日舞台あいさつに登壇した佐久間さん。こちらではボルドーカラーのセットアップ姿を披露しています。ファンからは「あまりの腰の高さ足の長さお顔の小ささ」「お団子！ 似合う〜」「美人なお姉さんかと思ったら」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)