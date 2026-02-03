三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。

自然豊かな地域で練習に励む度会町チームは、選手・監督が同じ陸上クラブに所属しています。

今年のチームの特徴は4人のフレッシュな選手たちがチームを盛り上げ、タスキをゴールまでつなぎます。

1区を走るのは初出場の東出選手。今年は親子3人で出場します。

1区にエントリーしている東出杏心選手が「なるべく上位でタスキを渡したいです」と目標を掲げると3区にエントリーしている颯太選手は「親子の絆ってところが駅伝の順位とか結果につながっていくのかなって思います」と大会への思いを語ります。

また、5区にエントリーしている純一選手は「3人でチームに貢献できる走りができたら一番いいと思っています」と親子でチームに貢献を誓いました。

2区を走るのは初出場の杉本征哉選手。杉本選手は「1秒でも早く次の人にタスキを渡せるように頑張ります」と意気込みを語りました。

4区を走る坂井夢果選手と8区の早川友愛選手も初出場。坂井選手が「チームに貢献できるように頑張りたいです」と話すと、早川選手も「最後まで諦めずに走っている姿を見てほしいと思います」と話しています。

6区を走る津村宥翔選手と7区を走る畑まどか選手。津村選手が「タスキをつなげるように頑張って走りたいです」と話すと、畑選手も「楽しく悔いなくレースを終えたいと思います」と話しています。

そのほかの選手も「今年の度会町は最後まであきらめずに頑張ります」「去年より速く走ります」「初めてだけど頑張ります」「タスキをつなぎます」「度会茶飲んで頑張ります」「最後まで元気に走ります」「応援よろしくお願いします」などと、それぞれの決意を語りました。

全員で力をあわせて、ゴールまでタスキをつなぎます。