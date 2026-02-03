「ええやん!」「最適な人選」 “待ちに待ったニュース”にファン歓喜「３人とも熱い漢だから、期待できる」【FC東京】
百年構想リーグ開幕３日前に“待ちに待ったニュース”が飛び込んできた。2026年２月３日、J１百年構想リーグを戦うFC東京がキャプテンと副キャプテンが決定したと発表したのだ。
キャプテンはDFの室屋成。「やるからには、しっかりとした責任も伴う」という彼は「プレーはもちろんですが、ピッチ外のところでもチームをまとめるために何ができるかということを常に考えながら行動していきたいと思っています」と抱負を述べつつ、「ピッチ外のことを意識し過ぎてピッチ内でいつも通りのプレーができなくなってしまっては意味がありません。自分のプレーを意識することが、最終的にチームの良いパフォーマンスにもつながる」と“ブレない意思”を示した。
副キャプテンは２人。MFの高宇洋とアタッカーの佐藤恵允だ。それぞれのコメントは以下のとおりである。
＜高宇洋＞
「室屋成選手から副キャプテンという役割を与えられたことに責任を持ち、自分なりにキャプテンを支えていきたいと思います。タイトルを獲るために日頃のトレーニングから高い基準で全員が高め合い、求め合う集団になり、勝つに相応しいチームになるように日々取り組んでまいります。ファン・サポーターのみなさんも、一緒に戦い、勝利の喜びをともに分かち合いましょう! 今シーズンも応援をお願いします!」
＜佐藤恵允＞
「高宇洋選手とキャプテンである室屋成選手をしっかりとサポートできるように今まで以上に自覚と責任を持ち、全力で良いチームにしていきます。“優勝した時の副キャプテンだった”と胸を張って言えるように頑張ります。みなさんも一緒に熱狂するために戦いましょう!」
これを受け、ファン・サポーターも歓喜。「３人とも熱い漢だから、期待できる!」「室屋か、ええやん!」「最適な人選」などとのコメントが寄せられている。
この３人を中心にFC東京はチームとしてまとまれるか。目指すは優勝のみだ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】J１百年構想リーグに臨む各クラブの“最新序列”を一挙紹介！
