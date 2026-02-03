日本野球機構とNPBエンタープライズは3日、22日と23日の「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026宮崎（vsソフトバンク）」、27日と28日の「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026名古屋（vs中日）などに、出場するサポートメンバーを発表した。

【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦

1月26日に29人のWBCメンバー発表の際、井端弘和監督は「一応名古屋では集合して欲しい」とお願いしていると話したが、メジャー組の合流が2月27日からの名古屋から遅れることも想定し、サポートメンバーを選出した。

宮崎では25年シーズンで外野でのレギュラーの座をつかんだ巨人・中山礼都（23）など6人、名古屋では去年11月の強化試合でWBCメンバー入りしていた佐々木泰（23、広島）、西川史礁（22、ロッテ）など5人、そして、大阪では中日の根尾昂（25）、侍ジャパン経験者の金丸夢斗（23、中日）など中日勢3人がサポートメンバーに入った。※写真は左から西川選手、根尾選手

【サポートメンバー】※2月3日現在

■宮崎

仲田慶介（西武）

糸川亮太（西武）

石垣勝海（ロッテ）

佐藤柳之介（広島）

増田大輝（巨人）

■宮崎＆名古屋

中山礼都（巨人）

■名古屋

隅田知一郎（西武）

松本健吾（ヤクルト）

石上泰輝（DeNA）

佐々木泰（広島）

西川史礁（ロッテ）

■大阪

仲地礼亜（中日）

根尾昂（中日）

金丸夢斗（中日）

【強化試合日程】

2月22日（日）13時〜

侍ジャパン 対 福岡ソフトバンクホークス ＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

2月23日（月・祝）14時〜

侍ジャパン 対 福岡ソフトバンクホークス ＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

2月27日（金）19時〜

侍ジャパン 対 中日ドラゴンズ＠バンテリンドーム ナゴヤ

2月28日（土）19時〜

侍ジャパン 対 中日ドラゴンズ ＠バンテリンドーム ナゴヤ

3月2日（月）19時〜

侍ジャパン 対 オリックス・バファローズ＠京セラドーム大阪

3月3日（火）19時〜

侍ジャパン 対 阪神タイガース＠京セラドーム大阪