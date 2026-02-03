堀田茜、透け感スリットスカートで美脚のぞく「ドキッとした」「オーラが別格」と反響
【モデルプレス＝2026/02/03】モデルの堀田茜が2月2日、自身のInstagramを更新。美しい脚が透ける衣装姿を公開した。
【写真】33歳人気モデル「美脚に釘付け」ミニスカ×スリットスカートの個性派重ね着スタイル
堀田は、出演番組の衣装を多数公開。ジャケットとタイトスカートのセットアップを身に着けたコーディネートでは、透け感のあるスリットスカートを重ね着しており、ピンヒールを履いたスラリとした脚が際立っている。
ほかにも、カジュアルなニットスタイル、シンプルな白シャツ×黒パンツスタイルなど様々なコーディネートを披露し、美しいスタイルを見せている。
この投稿には「素敵すぎる」「ドキッとした」「美脚に釘付け」「オーラが別格」「スタイル抜群」「さすがお洒落」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆堀田茜、透け感スリットスカートコーデ披露
◆堀田茜の投稿が話題
