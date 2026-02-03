【節約ワザ】豚こま大容量パックは『下味冷凍』平日は蒸し煮で／アレンジレシピ3選
お得な大容量パックをそのまま使い切ろうとすると、献立に悩みがち。でも、先に下味をつけておけば話は別です。
仕込んでおくだけで、数回分のおかずに早変わり。焼く・炒める・煮るだけでさっと完成するから、時間も食材もムダなく使えて、家計にもやさしい！
そんな「下味肉」と、節約しながら簡単に作れるアレンジレシピ3品をご紹介します。
『こってりしょうゆ味の下味肉』のレシピ
材料（1袋・2人分）と作り方
Mサイズの冷凍用保存袋に豚こま切れ肉200ɡ、にんにくのすりおろし1/2かけ分、しょうがのすりおろし1/2かけ分、砂糖、しょうゆ各大さじ1、片栗粉小さじ1を入れ、袋の上からかるくもんで混ぜる。ごま油または米油大さじ1を加えてもみ混ぜる。保存袋の空気を抜き、薄く平らにしてから袋の口をしっかりと閉める。
POINT
保存袋は開けた状態でもむと、まんべんなく調味料や油が混ざります。中身がこぼれないように注意して。
保存期間と使い方
仕込んだ日を含み、冷蔵で5日ほど、冷凍で2カ月ほど保存可能（冷凍した場合は、20〜30分室温に置いて半解凍してから使用）。
ここからはアレンジレシピ3品をご紹介！
下味肉で『チンジャオロウスー風』のレシピ
しっかり味の肉で、材料がシンプルでも食べごたえ◎！
材料（2人分）
上記「下味肉」……1袋
ピーマン……3個（約90g）
白いりごま……小さじ2
作り方
ピーマンは縦半分に切り、へたと種を除いて斜めに幅1cmに切る。フライパンに「下味肉」を広げてピーマンをのせ、ふたをして中火にかける。肉に焼き色がつくまで3分ほど蒸し焼きにする。ふたを取り、かるくほぐしながら1〜2分炒める。器に盛り、白ごまをふる。
下味肉で『しょうが焼き』のレシピ
シャキシャキ玉ねぎが味のコントラストに。
材料（2人分）
上記「下味肉」……1袋
玉ねぎ……1/2個（約100g）
サラダ菜の葉……4枚
作り方
玉ねぎは幅1cmのくし形に切る。フライパンに「下味肉」を広げて玉ねぎをのせ、ふたをして中火にかける。肉に焼き色がつくまで3分ほど蒸し焼きにする。ふたを取り、かるくほぐしながら1〜2分炒める。器にサラダ菜を敷き、盛りつける。
下味肉で『肉豆腐』のレシピ
煮ることで下味がじんわりとしみ出して、うまみ倍増。
材料（2人分）
上記「下味肉」……1袋
ねぎ……1/2本（約50g）
絹ごし豆腐……1丁（約300g）
サラダ油
塩
作り方
（1）ねぎは斜めに幅4cmに切る。豆腐は4等分に切る。直径20cmのフライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、ねぎを入れて焼き色がつくまで2分ほど焼く。
（2）「下味肉」と豆腐を加え、水1/2カップを注ぐ。ふたをして中火にかけ、肉がほぐれてきたらふたを取ってほぐし、ふたをしてさらに8〜10分煮る。ふたを取って塩ひとつまみを加え、味をととのえる。
お得に買って、無理なく使い切る。頼れるストックで日々の料理をちょっとラクにしてみませんか？
料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。