この先2週間は、6日(金)〜7日(土)頃に前線や低気圧の影響で、関東などは雪の可能性があります。8日(日)〜9日(月)は一時的に強い冬型で、日本海側を中心に大雪の恐れがあります。10日(火)以降は高気圧に覆われ、晴れる所が多くなるでしょう。

7日頃は関東で雪に注意 8日〜9日は日本海側で大雪警戒

1週目は、6日(金)〜7日(土)にかけて急発達する低気圧が通過する北日本では、荒れた天気となり、暴風雪や高波に注意が必要です。東日本や西日本の太平洋側でも6日(金)〜7日(土)は別の低気圧や前線の影響で、雨や雪の所があり、関東でも7日(土)頃は雪が予想されます。最新の気象情報をご確認ください。





8日(日)〜9日(月)は強い寒気の流入により、日本海側を中心に再び大雪となる恐れがあります。山沿いでは短時間で積雪が増え、交通障害やなだれ、路面凍結のリスクが高まります。また、風も強まり吹雪による視界不良が発生する恐れがあります。太平洋側は晴れ間が出るものの、西日本や東日本では一時的に雪や雨が降る可能性があります。

2週目は冬型続かず 関東以西はポカポカ陽気

2週目の11日(水)頃に低気圧の影響で雨の所が多くなるものの、12日(木)からは、高気圧に覆われる日が多く、晴れる所が多くなる見込みです。



関東から九州は最高気温が13〜15℃くらいの日が多く、日中はポカポカ陽気になるでしょう。北陸〜北海道も日中は寒さが和らぐ日が増えそうです。雪解けによる雪崩や落雪、路面状況の悪化などにご注意ください。



一方で、放射冷却が強まる晴天の朝は冷え込みが強くなり、朝晩と日中との寒暖差が大きくなります。路面の凍結によるスリップ事故などに注意が必要です。