　2児の母でタレントの安田美沙子（43）が3日、自身のインスタグラムを更新。「フライング恵方巻き」とつづり、“手作りの恵方巻ディナー”を披露した。

【写真】「お料理美味しそう」恵方巻を洗練された盛り付けで披露した安田美沙子

　安田は「節分」と題して、鬼のお面が食卓に置かれた節分の雰囲気ただよう夕食の様子をアップ。「今日は夜遅くまでお仕事なので、昨夜フライング豆まきと、フライング恵方巻き　私とパパ（鬼のイラスト） 豆を食べたいので袋入りにしました」とコメントし、手作りの恵方巻を公開している。

　恵方巻の中身は、赤や黄色の食材が詰まった彩り豊かな具材となっており、味わっているかのような息子の様子が捉えられていた。ほかにも、夫婦そろって鬼役を務め、笑い声が絶えないにぎやかな豆まきの様子を動画で披露している。

　コメント欄には「めちゃ美味しそう」「お料理美味しそう」「黙って最後まで噛じり続けたぁ〜？（笑）」「うちも昨夜、豆まきしました〜」などと反響が寄せられていた。