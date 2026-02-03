「今年1年の運命がかかってます」今年の恵方は「南南東」ではない…!? “微妙な角度”をファミマ公式SNSが説明
ファミリーマートの公式Xが3日、今年の恵方について“ある呼びかけ”を行った。
【写真】「厳守でお願いします」ファミマ公式SNSが投稿した手描きの“今年の恵方”
「今年の恵方は「南南東」ではありません。「南南東微南（約165度）」です」と伝え、「その微妙な角度を、手書きで完全再現しました！」と「約165度」と赤線で記された手描きの紙の写真をアップ。
実際の恵方巻の食べ方について「1. スマホを机に置く」「2. なんとなく北に向ける」「3. 赤線の方を向いて食べる」と、投稿の写真の“使い方”を説明し、「今年1年の運命がかかってます！165度は厳守でお願いします」と呼びかけた。
コメント欄では「ええ!?そうなの!?」「細かいことは気にしない〜」「手書きの赤線で命かけてる感すごい」「もう南で良くないか」「だいたい南のちょい右ですね」など、さまざまな反応が寄せられている。
