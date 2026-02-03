将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第3局が2月3日、東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で行われている。注目の一戦は、永瀬九段の先手で雁木模様の出だしとなった。

【映像】オシャレ！藤井王将が選んだ“美”和菓子

5連覇を目指す藤井王将に、初の王将奪取を狙う永瀬九段が挑む注目のシリーズ。1勝1敗で迎えた第3局は、東京都立川市にある温泉付きの宿房を備えたレストラン「オーベルジュ ときと」を舞台に争われている。

これまでの2戦は角換わりが志向されていたが、この第3局では後手番の藤井王将が2手目に角道を開ける選択をし、雁木模様の出だしに。早々に前例を離れており、一手一手が難しい展開となっている。

中継で解説を務める杉本和陽六段（34）は、「こんなに激しくなるとは予想もしていなかった」と驚きの表情。さらに、「今後局面が激化して封じ手の頃にはかなり形勢もどちらかに転び、終盤の入り口になるのでは。ここからが一番面白い中盤戦になりそう」と印象を語っていた。

両者はこの一局にどのような構想を描いているのか、今後の展開に期待は高まるばかりだ。激戦必至の展開から目が離せない。

持ち時間は各8時間の2日制。

【昼食の注文】

藤井聡太王将 梅山豚炭焼カツ、ほうじ茶

永瀬拓矢九段 海鮮重、ハーブティー、ホットコーヒー、立川苺のショートケーキ プリンアラモード

【昼食休憩時の残り持ち時間】

藤井聡太王将 6時間50分（消費1時間10分）

永瀬拓矢九段 6時間8分（消費1時間52分）

（ABEMA/将棋チャンネルより）