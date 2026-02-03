元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（55）が2日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。一目置く俳優について語った。

共に出演した元放送作家の鈴木おさむ氏から「宮迫さんが今まで、舞台とドラマ全部合わせて、1番凄いと思った役者さんって誰ですか？」と聞かれる場面が。「難しいですけど、いろんな方いらっしゃいますけど、田村正和さんと『美しい人』というドラマでご一緒させていただいたときに…」と語り出した。

作品では俳優・大沢たかおの相棒刑事役を演じた宮迫。「大沢さんが狂ったように部屋をあら探ししている…“大沢さんを止めてくださいっていうキューを出しますのでその時に動き出してください”ってスタッフに言われた」と振り返った。

「カメラの横の田村さんをずっと見てたんです。しゃべってないのに（田村から）“彼はどうしたんだ？”って言うのが聞こえたんです、目で」と説明。田村の無言の圧に宮迫は「スタッフのキューよりだいぶ前に止めてしまったんです、大沢さんを…チェックになって見たらそのタイミングがバッチリ合うんですよ。田村さんが今だよって教えてくれたんですよ、その後のスタッフのキューだと遅すぎるんです」と名俳優の神采配に驚かされたと語った。