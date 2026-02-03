「あずきバー」シリーズに“練乳ソース入り”が新登場 冬にぴったりな濃厚な味わい
井村屋は、「あずきバー」シリーズから、新たな商品として『あずきバー 練乳ソース入り』を16日より発売する。
【写真】夏の定番！50周年を迎えた『北海道あずきバー』
「あずきバー」は、2023年に発売50周年を迎えた。同年には50周年を記念して『白あずきバー』『あずきバー 復刻版』など話題性のある商品を展開。また近年、さまざまな食品ジャンルにおいて、定番シリーズの限定商品が販売されている。認知度の高いロングセラー商品から派生しているものが多く、初めて手に取る人に商品ブランドを知ってもらうきっかけとなっている。
そこで今回、ロングセラー商品の「あずきバー」シリーズから、「あずきバー」と濃厚な練乳ソースを組み合わせた2層構造の『あずきバー 練乳ソース入り』を新たに発売。練乳ソースには北海道産の練乳と生クリームをたっぷり配合し、濃厚な味わいに仕上げた。
あずきと練乳の組み合わせは、あずきの素材のおいしさ、練乳の優しい甘さが調和した定番人気のフレーバー。あずきアイスの内側の練乳ソースには北海道産の練乳と生クリームをたっぷり配合し、濃厚な練乳の味わいを感じられる。冷凍庫から出した直後でもとろりとしており、あずきアイスとの食感の違いも楽しめる。濃厚ながらもすっきりとした甘さに調整し、あずきアイスと相性が良い味わいに仕上げた。
使用するあずきは選別・洗浄・加工を自社で一貫して行い、丁寧に炊き上げている。長年培ってきた同社のあずき加工技術により、濃厚なあずきの味わいと、あずきの粒感を味わえる。また、同商品に使用している「あずき・乳製品・砂糖・塩」は、すべて北海道産の原料を使用している。
