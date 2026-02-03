¥Ä¥à¥é¡¢¡ÖÍÜÌ¿¼ò¡×¤ÎÇã¼ý¸¡Æ¤¡¡³ô¼°Èó¸ø³«²½¤ËÍí¤ß
¡¡ÍÜÌ¿¼ò¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÍÜÌ¿¼òÀ½Â¤¤¬³ô¼°¤ÎÈó¸ø³«²½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÍí¤ß¡¢´ÁÊýÌôÂç¼ê¤Î¥Ä¥à¥é¤¬¡ÖÌôÍÑÍÜÌ¿¼ò¡×¤Ê¤É¼çÎÏ»ö¶È¤ÎÇã¼ý¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬3Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÜÌ¿¼òÀ½Â¤¤ÏºòÇ¯12·î¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ç¤Î¾å¾ì¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢³ô¼°¤ÎÈó¸ø³«²½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Ä¥à¥é¤Ï3Æü¡¢Èó¸ø³«²½¤ò½ä¤ë»ö¶ÈÇã¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç·èÄê¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡ÍÜÌ¿¼òÀ½Â¤¤Î2025Ç¯3·î´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ï¡¢ÌôÍÑÍÜÌ¿¼ò¤ÎÈÎÇä¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¡¢Á°´üÈæ¤ÇÌó7³ä¸º¤À¤Ã¤¿¡£