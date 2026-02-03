俳優・山田孝之らがプロデュースする大規模俳優オーディション番組『THE OPEN CALL - MAIN PARTNER 山田孝之-』が、Leminoにて独占配信される。

本オーディションでは、オリジナル映画の出演者が選ばれることに加え、オーディションを通じて、オリジナル映画が共に制作されていく。参加した俳優たちが、オーディションの過程で実際に演じ、対話をする中で浮かび上がる個性や感情を脚本に取り込み、オリジナル映画へと繋げていくという。山田は審査員としてだけでなく、オーディションに参加した俳優たちと芝居をし、演技を探求しながら、オリジナル映画を共に創りあげていくメインパートナーを務める。

オーディションを通過した参加者は、このオリジナル脚本をもとに制作される、国内外への展開を見据えたオリジナル映画へ出演。山田は映画制作において、企画、脚本、プロデュース、出演を予定している。

本番組の配信スケジュールや詳細については、順次発表される。（文＝リアルサウンド編集部）