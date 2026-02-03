“ストライキ”の背景は? アルナスルのC・ロナウドが2日の試合を欠場
アルナスル(サウジアラビア1部)のポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが2日のアルリヤド戦(○1-0)を欠場した。その背景にクラブの補強方針への不満があったようだ。
アメリカのスポーツ専門チャンネル『ESPN』の情報筋によると、同じPIF(サウジアラビアの政府系ファンド)傘下の他クラブと比べ、アルナスルの補強が進んでいないことに抗議する形で出場を拒否したという。負傷や構想外ではなく、PIFへの失望感から事実上の“ストライキ”に至ったとされている。
リーグ戦で2位につけるアルナスルは、今冬の移籍市場でU-23イラク代表MFハイデル・アブドゥルカリーム(←アル・ザウラー/イラク)を獲得したのみ。一方、首位のアルヒラルは元フランス代表FWカリム・ベンゼマ(←アルイテハド)ら複数選手を迎え入れるなど、積極的に戦力アップを図っている。こうした補強状況の差が、C・ロナウドの不満を強めた模様だ。
5日に41歳となるC・ロナウドは2023年の加入以降、公式戦127試合で111ゴールを記録。昨年6月には2027年6月までの新契約を結んでおり、今後のクラブとの関係が注目される。
アメリカのスポーツ専門チャンネル『ESPN』の情報筋によると、同じPIF(サウジアラビアの政府系ファンド)傘下の他クラブと比べ、アルナスルの補強が進んでいないことに抗議する形で出場を拒否したという。負傷や構想外ではなく、PIFへの失望感から事実上の“ストライキ”に至ったとされている。
5日に41歳となるC・ロナウドは2023年の加入以降、公式戦127試合で111ゴールを記録。昨年6月には2027年6月までの新契約を結んでおり、今後のクラブとの関係が注目される。