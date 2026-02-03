な、な、な、なんと

うらわ餃子に

渡邊凌磨さんと奥さまの前田希美さんが

きてくださいました✨

スタッフのやんちゃんが中学時代からまえのんちゃんの大ファンで嬉しすぎて号泣✨ありがとうございました✨

冷凍庫になくなったらまたきます!って言ってくださいました(え?信じちゃうよぉ) pic.twitter.com/eCnHAznz89