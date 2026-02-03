「なんやてー!」「カッコ良すぎる」浦和の主将MF渡邊凌磨&モデル妻の来店に反響
手包冷凍餃子専門店『うらわ餃子』が2日にX(@urawagyoza)を更新し、浦和レッズのMF渡邊凌磨と妻でモデルの前田希美さんが来店したことを報告した。
同店は「な、な、な、なんと うらわ餃子に 渡邊凌磨さんと奥さまの前田希美さんがきてくださいました」と写真を投稿。前田さんの大ファンだったスタッフが嬉し泣きしたことなどを伝えている。
前田さん(@Maeda_Nozomi)は「今夜は餃子パーティー」と綴り、これを引用リポスト。ユーザーからは「なんやてー!」「流石にカッコ良すぎる」「すてき」「尊すぎる」「浦和を愛する素敵なお店と素敵なご夫婦」「浦和に幸せをもたらす夫婦好き」などの声が上がった。
渡邊は昨年4月に前田さんとの結婚を発表。今季は浦和のキャプテンを務める。
