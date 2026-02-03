富士フイルム「X100シリーズ」専用のコンバージョンレンズ 0.8倍の“ワイド”／1.4倍の“テレ”
映像嵐株式会社は2月3日（火）、Viltroxブランドから「X100シリーズ」専用のコンバージョンレンズを発売した。“ワイド”と“テレ”の2タイプを用意。価格は3万4,000円から。
富士フイルムのレンズ一体型カメラ「X100シリーズ」に対応するコンバージョンレンズ。元のレンズの高い描写性能を最大限に生かしながら、画角の選択肢を広げられるという。カメラ本体との一体感を重視したデザインとしており、“ワイド”と“テレ”、いずれもブラックとシルバーの2色を用意している。
“ワイド”の製品名は「WCL-X100VI」。装着するとレンズの焦点距離を0.8倍の35mm判換算28mm相当に変換できる。φ49mmのフィルターネジを備える。
WCL-X100VI（ブラック）
WCL-X100VI（シルバー）
“テレ”をカバーする「TCL-X100VI」は、装着すると1.4倍の35mm判換算50mm相当の焦点距離となる。フィルターねじはΦ67mm。
TCL-X100VI（ブラック）
TCL-X100VI（シルバー）
光学系は共通で、2枚の高屈折レンズを含む4群5枚のレンズ構成を採用。画面周辺に至るまで歪みを抑えたクリアな描写としたほか、高コントラストでシャープな画質を確保したという。開放F値は元のレンズ性能となるF2.0を維持できる。
またすべてのレンズ面にマルチコーティングを施しており、フレアやゴーストを抑制。前玉には撥水・防汚コートを施した。
なお、X100VI / X100V / X100Fとの組み合わせにおいては、テレコンバージョンレンズモードの自動検知に対応する。そのほかのモデルについては、メニュー画面から手動で設定する必要がある。
WCL-X100VI
TCL-X100VI