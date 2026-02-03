映像嵐株式会社は2月3日（火）、Viltroxブランドから「X100シリーズ」専用のコンバージョンレンズを発売した。“ワイド”と“テレ”の2タイプを用意。価格は3万4,000円から。

富士フイルムのレンズ一体型カメラ「X100シリーズ」に対応するコンバージョンレンズ。元のレンズの高い描写性能を最大限に生かしながら、画角の選択肢を広げられるという。カメラ本体との一体感を重視したデザインとしており、“ワイド”と“テレ”、いずれもブラックとシルバーの2色を用意している。

“ワイド”の製品名は「WCL-X100VI」。装着するとレンズの焦点距離を0.8倍の35mm判換算28mm相当に変換できる。φ49mmのフィルターネジを備える。

WCL-X100VI（ブラック）

WCL-X100VI（シルバー）

“テレ”をカバーする「TCL-X100VI」は、装着すると1.4倍の35mm判換算50mm相当の焦点距離となる。フィルターねじはΦ67mm。

TCL-X100VI（ブラック）

TCL-X100VI（シルバー）

光学系は共通で、2枚の高屈折レンズを含む4群5枚のレンズ構成を採用。画面周辺に至るまで歪みを抑えたクリアな描写としたほか、高コントラストでシャープな画質を確保したという。開放F値は元のレンズ性能となるF2.0を維持できる。

またすべてのレンズ面にマルチコーティングを施しており、フレアやゴーストを抑制。前玉には撥水・防汚コートを施した。

なお、X100VI / X100V / X100Fとの組み合わせにおいては、テレコンバージョンレンズモードの自動検知に対応する。そのほかのモデルについては、メニュー画面から手動で設定する必要がある。

焦点距離：19mm（35mm判換算：28mm相当） 倍率：約0.8倍 レンズ構成：4群5枚（高屈折率レンズ2枚） 画角：約75° フィルター径：Φ49mm 外形寸法：Φ53×36.6mm 重量：約130g 付属品：レンズキャップ、リアキャップ、フード、収納袋 メーカー保証：1年間(自然故障が対象) 希望小売価格：34,000円焦点距離：33mm（35mm判換算：50mm相当） 倍率：約1.4倍 レンズ構成：4群5枚 画角：45° フィルター径：Φ67mm 外形寸法：Φ69.2×45mm 重量：約230g 付属品：レンズキャップ、リアキャップ、フード、収納袋 メーカー保証：1年間(自然故障が対象) 希望小売価格：39,000円