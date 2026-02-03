デジタル技術の深化と価値観の多様化が進む2026年。ビジネスの根幹を担う「企画・マーケティング職」は、今、かつてないほど多層的な広がりを見せている。今回の調査では、企業側の高いニーズを反映した「年収ランキング」と、求職者のリアルな関心を映し出す「検索動向」を比較した。

「データ」と「海外」が市場価値を牽引、データアナリストは年収1,200万円台へ

求人ボックスに掲載された求人情報から、企画・マーケティング関連職種（※1）の求人給与を調査した。 想定年収が最も高かったのは「 データアナリスト 」で1,229万円。次いで「 新規事業企画 」が596万円、「 海外事業企画 」が570万円と続いた。

上位職種では、特定スキルの希少性が年収を劇的に押し上げる「二極化」の傾向が顕著になっている。

【求人給与の集計・算出方法】 求人ボックスの掲載データに基づき、2026年1月時点の給与中央値を算出。 平均月収が表示される職種は「平均月収×12ヶ月」を基礎給与とし、「令和6年賃金構造基本統計調査」の企画事務員から算出した係数（1.318倍）を乗じて推定年収を算出（以下同様）。

（※1）求人ボックスの「企画」分類および求人数の多い関連キーワードを抽出。

給与データから読み解く3つの重要トピックス

1. 「データアナリスト」の市場価値が異次元のステージへ

「 データアナリスト 」は2024年5月に実施した前回調査から251万円アップし、平均年収は 1,229万円 に到達。単なるデータの集計・抽出業務にとどまらず、AIエージェントの運用設計や予測モデルを経営戦略に直接組み込む「 戦略型アナリスト 」への需要が爆発している。企画職の一区分ではなく、経営の羅針盤を担う高度専門職としての地位が完全に確立されたといえる。

2. 「グローバル」と「経営中枢」への投資加速

3位の「 海外事業企画 」（+74万円）や5位の「 経営企画 」（+53万円）の大幅な伸びが目立つ。国内市場の成熟を背景に、ゼロからの海外拠点立ち上げだけでなく、既存資産をグローバルに最適化する「 構造改革型 」の企画力が重視されている。不確実な時代において、事業ポートフォリオの再構築を担える人材に対し、企業側が高い報酬を提示する傾向が強まっている。

3. 「マーチャンダイザー」の再評価

6位の「 マーチャンダイザー（MD） 」は前回調査から97万円の増加。ECの高度化やD2Cブランドの台頭により、「売れる商品」を供給するMDスキルが、改めて評価されている。また、インバウンド需要の増加を背景に、多くの小売・外食企業が国内外の顧客をターゲットとした新規出店や、商品ラインナップの拡充を積極的に進めており、グローバルな視点も求められている。かつての「経験と勘」によるMDではなく、膨大な販売データからトレンドを読み解く「 緻密な分析力 」を兼ね備え、複雑化する市場ニーズに合わせて利益を最大化できる人材の市場価値が急騰している。

職種・業界別年収：特定スキルの希少性が生む企画職の「二極化」

求人ボックスに掲載された求人情報から、業界および扱う商材別に企画職の求人給与を調査した。想定年収が最も高かったのは「 SSP 企画 」の698万円。次いで「 モバイルアプリ 企画 」が674万円、「 金融 企画 」が671万円と続いた。

デジタル広告、エネルギー、インフラといった、ビジネスモデルの大転換期を迎えている業界ほど、戦略を担う企画人材への投資を強化している実態が浮き彫りとなっている。

【求人給与の集計・算出方法】求人ボックスの掲載データに基づき、2026年1月時点の給与中央値を算出。

給与データから読み解く3つの重要トピックス

1. 「広告・アプリ」がトップ層を独占

1位の「 SSP（サプライサイドプラットフォーム）企画 」は2024年に続きトップを維持。アドテク（広告技術）の高度化により、データとアルゴリズムを駆使して収益を最大化できる企画職には、700万円近い高水準の提示が常態化している。2位の「 モバイルアプリ 企画」も、サブスクリプションモデルやアプリ内経済圏の設計スキルの希少性の高まりから、前回調査比+30万円と大幅に上昇した。

2. インフラ・エネルギー業界の「企画」価値向上

4位に「 電力事業企画 」（648万円）がランクイン。脱炭素（GX）や電力自由化に伴う新規事業開発が急務となっており、従来の「安定したインフラ企業」から「攻めの事業開発集団」への変革を目指す企業の姿勢が、給与水準を押し上げていると考えられる。

また、「 鉄道企画 」は前回調査の414万円から525万円へと+111万円という驚異的な伸びを見せた。沿線開発や観光だけでなく、MaaS（次世代移動サービス）や非鉄道事業の収益源を創出する「変革の旗振り役」としての期待が反映されている。

3. 「専門性×企画」によるベースアップの波

IT、金融、デベロッパーなどの主要業界においても、軒並み前回調査比+30万円以上のベースアップが見られる。これは、定型的な「企画事務」のニーズが縮小する一方で、「 ドメイン知識（業界特有の専門知識）×戦略構築能力 」を兼ね備えた高度企画人材の獲得競争が、全業界的に激化していることが示唆される。

スキル別分析：マーケティングの「技術職化」が加速

求人ボックスに掲載された求人情報から、必須スキル別にマーケティング職の求人給与を調査した。想定年収が最も高かったのは「 SQL データ マーケティング 」の1,019万円。次いで「 マーケティングアナリスト 」が748万円、「 マーケティングプロジェクトマネジメント 」が698万円と続いた。

上位キーワードの顔ぶれは前回調査と大きく変わらないものの、特定スキルにおける年収の「爆発的な上昇」が顕著となっている。

【求人給与の集計・算出方法】求人ボックスの掲載データに基づき、2026年1月時点の給与中央値を算出。

給与データから読み解く3つの重要トピックス

1. 「SQL」スキルの有無が年収の分岐点に

1位の「 SQL データ マーケティング 」が前回調査比+366万円という驚異的な伸びを見せ、平均年収1,000万円を突破した。外部の分析ツールやレポートを確認するだけの受動的なスタイルではなく、自らデータベースを操作し、膨大なローデータから独自の仮説を導き出せる人材の価値が高まっている。特にAI活用が前提となる中で、データの構造を理解し、高度な分析から即座に施策を打てる 「データサイエンス寄り」のマーケター に対し、企業は「専門職」としての破格の待遇を提示し始めている。

2. 「デジタルマーケティング」の再定義と二極化

6位の「 デジタルマーケティング 」も前回調査比+120万円と大幅に上昇。かつての「Web広告運用」といった狭義の役割から、CRM（顧客関係管理）やデータ基盤構築を含む、「 事業全体のデジタル・トランスフォーメーション（DX） 」を担う広範な役割へと定義がアップデートされた。対照的に、「 Webマーケティング 」（524万円）や「 コンテンツマーケティング 」（520万円）は微増または減少傾向にあり、同じマーケターの中でも「 全体設計を担うデジタル人材 」に評価が集まり始めている。

3. 「PM（プロジェクトマネジメント）」の安定した高需要

「 マーケティングプロジェクトマネジメント 」は698万円と高水準で安定している。

SNS、インフルエンサー、デジタル広告、リアルイベントなど、マーケティングチャネルが複雑化・多層化する中で、それらを統合して一つのプロジェクトを完結させる「 調整力・完遂力 」は必要不可欠。技術革新が進み分析手法が自動化されても、最終的に異なる専門家集団を束ねてビジネス成果につなげるPMスキルは、時代を問わず高い市場価値を保っている。

検索動向：デジタルシフトと「プロダクト・実体験」への回帰

2025年の1年間、求人ボックスにおいて最も検索された企画・マーケティング関連キーワードは「 Webマーケティング 」となった。次いで2位に「 商品企画 」、3位に「 イベント企画 / イベント企画 運営 」がランクインしている。

【検索動向の集計・算出方法】2025年1月1日～2025年12月31日の期間、求人ボックス内で企画・マーケティングに関する仕事探しを行ったユーザーの検索データを抽出。1位の検索回数を100とした「検索スコア」として指数化し、ランキングを作成。（出典：求人ボックスデータ / 分析ツール：Adobe Analytics）

デジタルシフトの加速と「プロダクト・実体験」への回帰

1. 「デジタル・SNS」がキャリアの主戦場に

1位の「 Webマーケティング 」、4位の「 SNSマーケティング 」と、デジタル領域の職種が上位。特筆すべきは、5位と9位に「 未経験 」というワードがランクインしている点だ。異業種から デジタル領域へのリスキリングを伴うキャリアチェンジ意欲 が非常に高く、企業側もポテンシャル層の受け入れを拡大している実態が浮き彫りになった。

2. 「現場・プロダクト」への関心拡大

「 経営企画 」（6位）や「 事業企画 」（10位）といった上流の戦略工程よりも、「 商品企画 」（2位）の検索スコアが2倍以上高い結果となった。背景には、定着した「推し活」市場の盛り上がりに加え、2025年にブームとなった平成レトロや立体シール、市場拡大しているプライズゲームといった「ヒット商品」への注目がある。魅力ある商品を創り出す仕事への関心も高まっており、より消費者に近い場所での企画職が人気を集めている。

3. 「体験型」ニーズの復活

3位に「 イベント企画 」、7位に「 旅行企画 」がランクイン。デジタルマーケティングへの関心が圧倒的に高い一方で、リアルな体験や対面でのイベントを企画する職種の検索数も力強く伸びている。 リアルな場で人の感情を動かす、あるいは形あるものを創り出す仕事 へと回帰している傾向が見て取れる。「自分の企画が、誰かの実体験として形になる瞬間を届けたい」という、手触り感のあるやりがいを求める求職者の熱量が高まっていることが伺える。

増加率ランキング：ニッチな「掛け合わせスキル」の台頭

前年同時期と比較し、検索数が著しく増加したキーワードを調査した。

検索数が最も増加したキーワードは「 企画 雑貨 」で50倍以上と突出していた。次いで「 ゲームマーケティング 中国語 」が23.6倍、「 ペット用品 企画デザイナー 」が9.1倍と続いた。

増加率ランキングでは「特定の領域」や「掛け合わせスキル」が目立つ結果となった。

【集計・算出方法】企画・マーケティングに関する仕事探しキーワード上位300ワードの内、前年同時期と比較し増加率が高いワードをランキング化。

急上昇データから読み解く求職者の新潮流

1. 「好き」を職にする：ライフスタイル・推し活需要への合流

1位の「 企画 雑貨 」（56.5倍）および8位の「 グッズ企画 」が驚異的な伸びを見せている。求職者の間で、 自分の感性や趣味嗜好を直接反映できる仕事 への関心が爆発的に高まり、「消費側」から「作り手側」に回りたいと考える層が急増したと考えられる。自分の好きな世界観を「有形の商品」として形にできる職種が、非常に魅力的なキャリアとして再認識されている。」に回りたいと考える層が急増したと考えられる。自分の好きな世界観を「有形の商品」として形にできる職種が、非常に魅力的なキャリアとして再認識されている。

2. 「希少性」で勝負する：ニッチな掛け合わせによるキャリア戦略

2位には「 ゲームマーケティング 中国語 」がランクイン。中国系ゲームタイトルの国内席巻や、日本発コンテンツの海外展開が活発なゲーム業界は、もともと求職者からの志望度が極めて高い領域。その中でこの検索が増えた背景には、「 語学力（中国語）× 専門領域（ゲーム） 」という独自の掛け合わせで、自身の市場価値を確実に最大化しようとする戦略的な求職者が増えたことが挙げられる。

3. 「専門特化×未経験」：感性を武器にしたキャリアチェンジ

「 コスメ 企画 」（4位）や「 商品開発 」（7位）において、「 未経験 」を伴う検索が急増。「未経験でも、特定分野の深い知識があれば通用するのではないか」と考える求職者が増えたことが要因の一つとして考えられる。特にコスメや食品といった分野は、自身の日常的なこだわりが企画のヒントになるため、「実務経験はないが、いち消費者としての熱量や知見なら誰にも負けない」というポテンシャル層が、新しい挑戦の場としてこれらのワードを選んでいるようだ。

総括

各年収ランキングを総括すると、「データアナリスト」や「SQL」といったスキルは、企業側の根強いニーズを反映していることがわかる。ビジネスのDX化が完遂期に入る中で、客観的なデータに基づき事業をリードできる人材には、1,000万円を超える高い年収が提示される。これは、一部の企画職がより「科学的・エンジニアリング的」な専門職へと進化している側面を表している。

一方で、検索ワードの増加率が示す「雑貨」「コスメ」「推し活グッズ」への関心は、求職者側の「自身の感性を仕事に活かしたい」という純粋な志向性を映し出している。数値化されにくい「ユーザーとしての熱量」や「手触り感のあるモノづくり」にやりがいを見出す層も多く、企画職という仕事が持つ本来のクリエイティビティに対する期待も依然として根強いことが伺える。

ビジネスパーソンにとっては、自身のスキルを市場価値に変換する「硬派なキャリア」と、自身の感性を形にする「柔軟なキャリア」の双方が存在しており、それぞれの目的に応じた選択肢が豊かになっているといえる。