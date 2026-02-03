RIP SLYMEのILMARIが自身のInstagramを更新し、KICK THE CAN CREWとの集合ショットを披露した。

【写真】対バンが実現、RIP SLYMEとKICK THE CAN CREWの熱い集合ショット

■ILMARI「本当にエモかったし、最高に楽しかった」

RIP SLYMEが主催する対バンライブ『RIP SLYME presents BACK to BACK』が、2月2日に東京・豊洲PITで開催された。ゲストアーティストとしてステージに立ったのは、KICK THE CAN CREWだ。

ILMARIは「ほぼ同期、同じFGのキックとリップで」とコメントし、1枚の写真を公開した。前列には、RIP SLYMEのRYO-Z、FUMIYA、SU、ILMARI、PESが並び、後列はKICK THE CAN CREWのKREVA、LITTLE、MCUが並んでいる。まさに2000年代に日本のヒップホップ史を塗り替えてきたカリスマたちが一堂に会した、極めて貴重なショットだ。

続けて「今日は対バンできて本当にエモかったし、最高に楽しかった 相変わらずキックのみんなはタイトで、カッコよかった KICK THE CAN CREW ありがとう」と感謝のメッセージを記した。

SNSには「夢に見た2組の対バン」「青春の2グループ」「胸アツショット」「エモすぎる」「このメンツ涙出る」といった歓喜の声が続々集まっている。

■会場入りからライブ本番、終演後まで貴重なダイジェスト映像も公開

なお、RIP SLYMEの公式Xでは、記念すべき1日を凝縮したダイジェスト動画が公開されている。会場入りの様子や和やかな楽屋での風景、熱狂に包まれたライブ本番、そして終演後のバックヤード、そして2組の集合ショットを撮影する様子までが収められている。