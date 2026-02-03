第76回（GIII、芝1600m）は8日、東京競馬場で開催。

年明け重賞で「リピーター」がトレンドとして騒がれる中、昨年の覇者ウォーターリヒト、同3着のメイショウチタン、2024年の覇者サクラトゥジュールが虎視眈々。京都金杯勝ちのブエナオンダ、NHKマイルC2着のマジックサンズ、重賞2勝のエルトンバローズなどが出走予定だ。

ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。

■京都金杯からの連勝なし

最多2勝は京都金杯、エリザベス女王杯、マイルCSの3組。とくに京都金杯組は昨年ウォーターリヒトが3番人気1着、メイショウチタンが16番人気3着と好配当を演出した。

京都金杯【2.1.3.31】

エリザベス女王杯【2.1.1.1】

マイルCS【2.0.1.13】

中山金杯【1.0.1.3】

若潮S【1.0.0.1】

元町S【1.0.0.1】

ノベンバーS【1.0.0.0】

秋華賞【0.2.0.1】

キャピタルS【0.2.0.9】

ターコイズS【0.1.0.6】

BCマイル【0.1.0.1】

常総S【0.1.0.0】

菊花賞【0.1.0.0】

阪神カップ【0.0.2.7】

ニューイヤー【0.0.1.11】

中日新聞杯【0.0.1.0】

ただ、京都金杯からの連勝はなく、最後に連勝したのは2005年のハットトリックまで遡る。昨年も京都金杯勝ちのサクラトゥジュールは15着、2017年はエアスピネルは3着。京都金杯組は2着以下からの好走が基本であり、今年は1着のブエナオンダより4着のトロヴァトーレに妙味ありか。

■マイルCS大敗組に警戒

エリザベス女王杯組は今年不在。狙いはマイルCS組に思えるが、じつは人気での凡走が多く、昨年はGI馬ブレイディヴェーグが1番人気で4着。2024年もジャスティンカフェが2番人気で12着、21年はヴァンドギャルドが1番人気4着と馬券内に飛ぶケースが目立つ。

マイルCS組の好走馬は6着以下から狙うのがセオリー。2勝はマイルCS12着のウインカーネリアン、11着のプリモシーンが挙げており、その点、マイルCSで3着と好走したウォーターリヒト、同4着のオフトレイルより、8着のマジックサンズ、14着のシャンパンカラー、16着のラヴァンダの巻き返しに警戒。

なお、前走クラス別では重賞・GI組が【7.6.9.76】と圧倒しているが母数が多い。アベレージで言えば、前走3勝クラス組であり、【3.1.0.9】の複勝率30.8％。今年唯一の該当馬が前走・秋色S勝ちから挑むエンペラーズソードとなる。

距離別では同距離の1600m【6.5.5.85】がトップだが、距離短縮組も【4.5.3.24】と健闘。ただ、基本的には2200m以下までであり、マイルCSの後に有馬記念を挟んだエルトンバローズにはハードルが高い。