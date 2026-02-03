脳出血で3度の手術を受けて療養中の俳優・清原翔（33）が、最新ショットを披露し、反響が寄せられている。

【映像】清原翔の最新ショットや佐藤栞里や北村匠海との仲良しショット

2013年からファッション誌『MEN’S NON-NO』の専属モデルを務め、2019年にはNHK連続テレビ小説『なつぞら』に出演するなど幅広く活躍していた清原。しかし、2020年6月に感染性心内膜炎による脳出血で倒れ、緊急手術を受けていた。手術から約2年8カ月後となる2023年2月2日に更新したInstagramで、「3回の手術を経て日々のリハビリを行いながら現在に至っています。当初は思うように動かなかった体に希望が見えはじめており、心身ともに元気であることをご報告させて頂きます」と明かしていた。

その後もInstagramでは、『MEN’S NON-NO』でモデルを務める守屋光治と笑顔で写る2ショットや、映画『サヨナラまでの30分』で共演した俳優の北村匠海らとの写真など、療養中に撮影した友人たちとの様子を公開している。

最新ショットに反響

また、2月2日が誕生日の清原は、2025年2月3日の投稿でタレントの佐藤栞里らにお祝いしてもらったことを報告しており、2026年2月2日には「きのう みんなが祝ってくれた！」とコメントし、親交のある人たちとの最新ショットを披露した。

この投稿には「お誕生日おめでとうございます。」「こうやって日常を発信してくれることが、ただただうれしいです」「相変わらず男前」「きよくんもみなさんもいい笑顔だな」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）