3日、小野田紀美経済安保大臣は閣議後会見で、南鳥島周辺海域におけるレアアース泥の採取成功を報告した。

【映像】小野田大臣、レアアース泥の採取成功を報告

「先月12日に出港した地球深部探査船『ちきゅう』が、現在、南鳥島周辺において、これまでSIP（戦略的イノベーション創造プログラム）海洋課題で開発してきたレアアース泥の採鉱システムが機能するか確認する試験を行っております。この試験において、水深約6000mもの海底までパイプを無事に接続し、2月1日未明に初めてレアアース泥を船上に引き上げることに成功いたしました。2018年の開始以来、着実に実施してきたプロジェクトの節目として、まずは水深約6000mという極限環境から無事にレアアース泥が上がったことを喜ぶとともに、引き続き精力的に研究開発と技術実証を進めてまいります」

今後の課題である採算性については、「将来的な産業化のためには、レアアース泥の採取にかかる費用の大幅なコストダウンが重要であると考えております。また、採取するのみならず、そこから製錬してレアアースを取り出すための一連のプロセスの確立も重要です。そのため来年度には、南鳥島周辺海域においてレアアース泥を採取し、南鳥島陸上に運んで脱水・分離を行った後、本土において精製するまでに、一連のレアアース生産プロセスを実証し、総合的にレアアース生産の経済性評価を行う予定です。その結果を踏まえて実用化の可能性についても検討し、今後、国としてどうするのかもしっかり検討してまいりたいと思います」と述べた。

さらに、記者から「採算性があわなくても経済安全保障の観点から、レアアースを特定国に依存している現状があるので、国産化を進めるべきだと考えるか」と問われると「経済安全保障の観点から考えて、産業化がだめならそれで終わりなのか、産業的に成り立たなければそれで終わりなのかと言ったら、やはりそれは国家を守るための視点を持った行動をしていくべきだと考えております」と強調した。（『ABEMA NEWS』より）