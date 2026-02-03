A24初の本格ファンタジー『OCHI！ ‐オチ‐』4.3公開決定！ ビジュアル＆予告解禁
A24が贈る異彩のノスタルジック・ファンタジー映画『The Legend of Ochi（原題）』が、邦題を『OCHI！ ‐オチ‐』として4月3日より公開されることが決定。メインビジュアル＆本予告が解禁された。
【動画】A24初の本格ファンタジー『OCHI！ ‐オチ‐』本予告
本作は、孤独な少女とふしぎな生き物〈オチ〉の心揺さぶる冒険の旅を描く、A24初の本格ファンタジー映画。少女の旅路がそっと描き出すのは、未知への怯えと好奇心、湧き上がる直感を信じる喜び、誰かと分かり合いたいという切望。オチとの出会いが、誰しもの心の奥に眠る感受性を静かに呼び覚ます。これはかつて子どもだった、すべての人へ贈る物語。2025年のサンダンス映画祭でプレミア上映された際は、その独創的な表現世界が称賛を浴びた。
霧に包まれた村の奥深い森には、大きな瞳と耳を持つふしぎな生き物〈オチ〉が棲み、人々は何世代にもわたり、その存在を恐れ遠ざけてきた。オチ狩りをする父に戸惑い心を閉ざす少女ユーリは、ある日怪我をした小さなオチを見つけ、密かに家に連れ帰り傷の手当てをする。伝承とは違う、オチの“本当の姿”を知ったユーリは、ひとりぼっちの幼いオチを家族の元へ返そうと決意し、家から飛び出し冒険の旅に出る――。
世界が注目する才能を輩出し続けるA24が新たにタッグを組んだのは、ビョークをはじめとする著名アーティストのミュージックビデオを手掛け、手作業へのこだわりと美学を築いてきた映像作家、アイザイア・サクソン。本作は、サクソン監督がその比類なき創造力を結実させた長編監督デビュー作となる。
サクソン監督は、自身が心より愛する『E.T.』『となりのトトロ』『もののけ姫』の精神性を原点に、孤独な少女とふしぎな生き物〈オチ〉が、言葉を超え心を通わせる物語を、今こそ新鮮に映る、懐かしい温かさに包まれたファンタジーとして紡ぎだした。
その物語を支えるのが、今まで想像の中にしか存在しなかった、魅惑的な異世界の構築。パペットやアニマトロニクスなどアナログなクラフトによって緻密に形作られ、CGでは生み出せない活き活きとした生命感を宿す〈オチ〉、絵画的な自然の風景を鮮やかにとらえた撮影、監督自ら筆をとったペインティングによる背景、舞台となるルーマニアの伝統的な楽器であるパンフルートが神秘的に響く音楽、そして『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』『スイス・アーミー・マン』のプロダクションデザイナー、ジェイソン・キスバーデイによるクラシカルかつ遊び心ある美術と、1カットごとに卓越した職人技が、愛情たっぷりに注ぎ込まれた。まるでオーダーメイドの工芸品のような映像体験が、観る者を幻想と現実が溶け合う魔法の感覚へと誘う。
主演は、『システム・クラッシャー』で一躍次世代の最有望株となった天才女優ヘレナ・ツェンゲル。孤独を抱えた少女がオチとの出会いを通して成長していく姿を、繊細な表現力をもって伸びやかに演じている。共演には、『哀れなるものたち』の名優ウィレム・デフォー、『博士と彼女のセオリー』のエミリー・ワトソン、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シリーズのフィン・ウォルフハードと実力派が集結した。
メインビジュアルは、幼いオチを服の中に入れた主人公のユーリ（ヘレナ・ツェンゲル）に加え、ユーリの父でオチ狩りを統率するマキシム（ウィレム・デフォー）、あるきっかけにより家を出て山で暮らす母ダーシャ（エミリー・ワトソン）、父に従順な兄のペトロ（フィン・ウォルフハード）、そしてマキシムが率いる狩猟隊のメンバーである少年たちがユーリを取り囲むように描かれているもの。ざらついた質感と深い色彩が肖像画を思わせるアート性と、オチが棲む世界の古代の象形文字のようなモチーフがもたらす遊び心が合わさり、不思議な魅力をたたえたデザインとなっている。
本予告では、ユーリと小さなオチの出会いから冒険の旅路、そして心を閉ざしていたユーリが仕舞いこんでいた感情を次第に解放していく様子が描かれる。妹が助けようとするオチに銃を向ける兄、娘がオチに連れ去られたと信じて疑わない父、「オチは人間のペットにはなれない」と優しく説くもユーリを突き放す母。オチをめぐりバラバラだった家族の関係性にもやがて変化が訪れる。
映像の中で目を引くのは、圧倒的なオチの可愛さと実存感。その生命感あふれる姿は、アメリカで初めて予告が公開された際、「CGやAIではないか」と世間をざわつかせたほどだ。パペットなどアナログな手段によって命を吹き込まれ、“そこに本当に生きている”かのように感じられる愛くるしいオチに、心を奪われる予告となっている。
映画『OCHI！ ‐オチ‐』は4月3日より全国公開。
