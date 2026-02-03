『銀魂』坂田銀時＆神威が「anan」SPエディション表紙に初登場 『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』ビジュアルを使用した偉人録も
2月10日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2483号スペシャルエディション表紙に、2月13日に公開される『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』より主人公・坂田銀時と、ファンから高い人気を誇るキャラクター・神威（かむい）が描き下ろしで登場する。
【写真】『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』のビジュアルを使用した「銀魂偉人録」
今年、20周年を迎えるアニメ『銀魂』。2月13日には『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の公開が予定され、周年イヤーが華々しく展開される。そんな伝説的作品の主人公・坂田銀時と、神威が描き下ろしで「anan」スペシャルエディション表紙に初登場。オリジナルの黒衣を纏い背中を合わせ、静ひつながらも大胆不敵な表情で佇む特別な表紙となっている。
作中指折りの強者として知られる2人。何にも屈することのない侍魂を胸に秘める銀時と、闘いを求め続ける神威は、今作のエピソードで、物語の中で初めて邂逅を果たす。吉原の闇を貫く光のごとき銀時と、いつか銀時と相まみえたいと闇に闘志を燃やす神威を表現した描き下ろしは、闘いの熱の余韻を帯び、特別加工で錦絵に閉じ込めたかのような一冊となっている。
中面では、9ページで『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』および『銀魂』の世界を特集。美しき場面写真での映画紹介に加え、愛され続けるテレビアニメ『銀魂』の魅力を名＆迷言で深掘り。懐かしのあの名言が掲載されているかも？な、ファン必見のコーナーとなっている。
また、テレビアニメ放送時から一新された、今作映画ビジュアルを使用した「銀魂偉人録」を収録。個性豊かなキャラクターたちのデータとプロフィールを映画公開前にいま一度おさらい。ストーリーからも、歴史からも、キャラクターからも作品の魅力に迫ることのできる、密度の高い特集となっている。
全9ページの特集の中では、新作映画のため再集結したキャストによるインタビューも掲載。万事屋さながらのボケとツッコミ、そして作品愛を語ってくれた、坂田銀時役・杉田智和、志村新八役・阪口大助、神楽役・釘宮理恵のインタビューを収録。進化した『銀魂』に命を吹き込んだキャストの想いを感じられる座談会だ。
さらに、今作で吉原で暗躍し、「anan」表紙にも銀時と共に登場する神威役・日野聡のスペシャルインタビューが実現。長きにわたり神威を見つめてきた日野が語るそのキャラクター像や、アフレコでのエピソードを聞いた。脚本を新たにし、圧倒的映像美でパワーアップした今作を創った安藤尚也監督と前川貴史プロデューサーの対談も。
同号は、“好き”があふれ出す恋い焦がれる想い、作品やキャラクターへのときめき、思わず心を揺り動かされてしまう物や人…そんな「惹かれる気持ち」を深掘りする特集。
人気ショート動画「あの卓が気になる」の出演者と読み解く恋愛最新事情アンケート、心を捉える人の行動学、マンガ『おもいこみのノラ』の特別描き下ろし、脳科学の視点から解剖するときめく気持ち、AIとの幸せな関係性の築き方など、さまざまな面から惹かれる気持ちを取り上げている。恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』のMEGUMI、つーちゃん、ミルクのインタビューも。また、“心惹かれるカルチャー”として、江戸走りや山岡家など、いま気になるトレンドもピックアップ。
「ジュニア魅惑王」企画には、浮所飛貴（ACEes）、井上瑞稀（KEY TO LIT）、黒田光輝が登場、「なにわ男子 カレンダーへの道」連載の第5回は大西流星。他にも、FANTASTICSの佐藤大樹、八木勇征、中島颯太のグラビア＆インタビューなど見どころ満載の一冊となっている。通常版表紙は、中島健人。「anan」2483号は、通常版とスペシャルエディション同日発売。特集内容は同一。
「anan」2483号スペシャルエディションは、マガジンハウスより2月10日発売。定価980円（税込）。
