谷口悟朗監督作『パリに咲くエトワール』背景カット解禁 緻密なリサーチ×少女の目線で百年前のパリをよみがえらせる！
劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』より、緻密なリサーチが反映された百年前のパリの街を描く背景カットが解禁された。
【写真】『パリに咲くエトワール』背景カットと場面写真をチェック！
本作は、『ONE PIECE FILM RED』や『コードギアス 反逆のルルーシュ』を手掛けた谷口悟朗監督と『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』など多くのスタジオジブリ作品のキャラクターデザイン・原画をつとめる近藤勝也が、初めてタッグを組んだオリジナル劇場アニメーション。20世紀初頭の輝きに満ちたパリを舞台に、画家を夢見るフジコと、バレエに心惹かれる千鶴という、日本からやってきたふたりの夢追う少女たちの成長を描く。
主人公フジコの声を担当するのは、若手実力派俳優として注目が集まる當真あみ。フジコとパリでともに夢を追う少女・千鶴を演じるのは嵐莉菜。さらに、フジコと同じアパルトマンに暮らすロシア人の青年ルスランを演じる早乙女太一をはじめ、門脇麦、尾上松也、角田晃広、津田健次郎、豪華キャスト陣が集結する。
1912年、異国の地・パリへと渡った画家を夢見る少女・フジコ。そして、薙刀(ナギナタ）の名手でありながら心の奥にバレエへの憧れを秘める千鶴。ふたりの少女が、困難を乗り越え、互いに支え合いながらまっすぐに夢を追いかける姿を描く本作。
日本を飛び出したフジコと千鶴が出会ったのは、20世紀初頭、産業から芸術に至るまで、さまざまな文化が花開いた“ベル・エポック”の中心地・パリ。映画の中で描かれるのは、百年前のパリの街。今でもヨーロッパには、石造の建築が並ぶ統一感のある街並み、歴史を感じられる風景が残っているとはいえ、100年前の風景のリアリティを持って描くことは困難を極めていた。実際にパリでロケハンを行い、リサーチャーの白土晴一を中心に、当時の街並みはもちろん、文化や人々の生活にまで調査を重ねたという。
谷口監督は「調べられる限りのことは調べましたが、フランスにも資料が残っておらず、わからなかったこともあります。ただこの作品は、現代の観客が100年前のパリにリアリティ、もっともらしさを感じていただくところが一番大事なところです。だから調べたものをそのままは描いていないところもあります。意図的に」と明かす。
さらに「例をあげると、当時のパリの街はリアルに描いたら、そんなにきれいな街ではなくなります。でもふたりがパリになにを見ているのかを伝えようと思ったら、きれいに見えたほうがいいんです。二人の感情というフィルターを通してのパリを表現する」と街の描き方について振り返っていた。
また、「一方で、ティザーポスターでフジコが上体を乗り出している屋根裏の部屋、窓の隣にかまぼこ型の突起が描かれています。あれはあの部屋がもともと鳩を飼っていた鳩小屋だったからです。これはフジコの生活を地に足がついたものに見せるために必要なデティールですから描くわけです」と谷口監督は語る。
パリといえば多くの人が思い出すであろうエッフェル塔やかつては画家のセザンヌ、詩人のボードレールらが、そして女優・岸恵子も住んでいるサン＝ルイ島が見渡せる全景やセーヌ川のほとりの情景など、絶妙に当時の日常を描きながらも、そこが今も観光スポットとして実在しているのもパリという街ならでは。
さらに画家を目指すフジコが居を構えるモンマルトルはかつて芸術家たちの村として栄え、今も多くのアトリエが並ぶ場所。フジコと千鶴が足を運ぶサクレ・クール寺院、テルトル広場までをつなぐノルヴァン通りの風景、風車のビジュアルで有名なムーラン・ルージュなどは実際も徒歩圏内で、2人の少女たちの生活のリアリティをその距離感からも感じるられるだろう。“少女の目線”というフィルターを通し、美しいパリの街並みも存分に楽しむことができる。
アニメ映画『パリに咲くエトワール』は、3月13日より全国公開。
