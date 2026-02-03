脳出血で療養中の清原翔、33歳の誕生日を祝われ眩しい笑顔 仲間たちに囲まれる姿が「カッコいい」「素敵」
昨年5月23日にインスタグラムにて“4年ぶりの顔出し”をした俳優の清原翔が2日にインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告し、友人たちとの集合ショットを披露した。
【写真】脳出血で療養中・清原翔、佐藤栞里らに囲まれる姿 脳出血前の“豪華共演者”とのオフショも（8枚）
2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行った清原。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けた。そして現在は、復帰に向け医師の指導を受けながらリハビリに専念している。
2023年と2024年の誕生日にインスタグラムで近況を報告していた清原だが、手術後に顔出しはしていなかった。そんな中、2024年5月23日に「30オーバーでヒゲ解禁」と友人と笑顔を見せる写真を投稿。突然の顔出しにファンからは驚きと安心の声が殺到した。また、2025年2月3日には、「昨日神戸会に誕生日お祝いしてもらいました!!」とつづり、モデル・タレントの佐藤栞里ら大勢の仲間たちに囲まれるショットを披露、注目を集めた。
今回は「昨日みんなが祝ってくれた！」と、33歳の誕生日を祝われるショットを公開。写真にはモデルの松本雄司、守屋光治や女優の木村なつみらの姿もあった。ファンからは「カッコいい」「素敵」「キヨたんの周りは幸せでいっぱいだね！」などの声が集まっている。
引用：「清原翔」インスタグラム（＠mrkiyotan）
