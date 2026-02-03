桃月なしこが1月29日発売の「ENTAME36℃」で初表紙を飾り、アザーカット4枚が公開された。

桃月なしこ

桃月なしこ

現在放送中のドラマ『令和に官能小説作ってます』で地上波連続ドラマ初主演を飾った桃月なしこ。これまで、MBS／TBSドラマ『灰色の乙女』、BS-TBSドラマ『夫婦の秘密』、BS松竹東急・水曜ドラマ23『めんつゆひとり飯2』、テレビ東京『レプリカ 元妻の復讐』、FOD／フジテレビ『エリカ』、日本テレビ・ショートドラマ『セイサイのシナリオ』などに出演し、着実に活躍の幅を広げている。

加えて、2025年3月に関西テレビで放送され、世界配信も行われたアクション時代劇『SHOGUN’S NINJA』に出演、同シリーズの次作となる『NINJA WARS』への出演も決定している。

また、宣伝大使も務めるTVアニメ『不器用な先輩。』では、ゲスト声優として秋月ナシコ役を担当するなど、ドラマ・映像作品のみならず、声優分野においても精力的に活動している。

桃月なしこ コメント

◆「ENTAME36℃」初表紙掲載おめでとうございます。

ありがとうございます！

活動を始めてから早いもので約8年、これまで多くの雑誌で表紙を飾らせていただく機会がありましたが、こうして新しい雑誌に初表紙として出演できることをうれしく思います。

◆今回の撮影ならではのエピソードや、「ENTAME36℃」らしいなと感じた瞬間があれば教えてください。

雑誌タイトルにもある“あの子のリアルな体温を届ける”ような体温（36℃）の伝わるグラビアというコンセプトって聞いていたんですが、実際の撮影中に「体温を測らせてください」と言われたのは印象的でした。

体温？インフル流行ってるからかなあなんて思っていたら、そういうコンセプトの雑誌で…と言われて、なるほど！と思いました笑

多分何度だったかは誌面に書いてあると思うので私の平熱はぜひ誌面でチェックしてほしいです笑

◆現在放送中の主演ドラマ『令和に官能小説作ってます』にて役を演じるにあたって特に意識したことはありますか？

私が演じるましろは母子家庭でオタク気質という、ほぼ私なんじゃないかと思うくらい似てる部分があるなと思いました。

違う部分とすれば、ましろは少しデリカシーがない部分があったと言いますか、自身の発言によって相手がどう思うかまで考えたことがなかった子だったんですね。

自分はどちらかと言うと考えすぎて話せなくなるというタイプだったので、そこの違いはあるのですが、その違いを演じるにあたって、”失礼なことを言う時に悪いと思わないようにする”を心がけていました。

悪気なく言うことで、ましろの今後の成長も伝わりやすくなってるんじゃないかなあと思ってます。

◆いつも応援してくださっている皆さんへ、メッセージをお願いします。

いつも応援ありがとうございます！

皆さんが応援してくれるおかげで、こうして連日雑誌の表紙を飾ることができています。

本当にたくさんの表紙を飾らせていただいているので、皆さんが情報を追えているのか心配なのですが、次に繋げるためには皆さんの応援が必要不可欠になるので、懲りずについてきてもらえるとうれしいです。

『ENTAME 36℃』（徳間書店）撮影◎Takeo Dec.

