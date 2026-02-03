眉村ちあき、全国ツアー＜AMPLAND PLAN＞を5⽉より開催「ワンマンツアーキター！」
眉村ちあきが5月より、ツアー＜Chiaki Mayumura Tour “AMPLAND PLAN”＞を開催することが発表となった。
同ツアーは4⽉15⽇リリースのアルバム『AMPLAND PLAN』を記念して行われるもの。5⽉1⽇の静岡・LiveHouse浜松窓枠を皮切りに7⽉18⽇の東京・ 渋谷Spotify O-EASTまで全12会場12公演をまわる。以下に、ツアーに関する眉村ちあきのコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「ワンマンツアーキター！これでもかというほど好き勝⼿やります。絶対来て♪───Ｏ（≧∇≦）Ｏ────♪」
──眉村ちあき
◆ ◆ ◆
■＜Chiaki Mayumura Tour “AMPLAND PLAN”＞
5⽉01⽇(⾦) 静岡・LiveHouse浜松窓枠
open18:30 / start19:00
5⽉06⽇(⽔/祝) 愛知・名古屋 SPADE BOX
open17:00 / start17:30
5⽉07⽇(⽊) ⼤阪・BANANA HALL
open18:30 / start19:00
5⽉09⽇(⼟) 神奈川・横浜Baysis
open17:00 / start17:30
5⽉17⽇(⽇) 北海道・Bessie Hall
open17:00 / start17:30
6⽉12⽇(⾦) 埼⽟・HEAVEN’S ROCKさいたま新都⼼VJ-3
open18:30 / start19:00
6⽉14⽇(⽇) 広島・SECOND CRUTCH
open17:00 / start17:30
6⽉19⽇(⾦) 千葉・柏PALOOZA
open18:30 / start19:00
6⽉26⽇(⾦) ⽯川・⾦沢vanvanV4
open18:30 / start19:00
6⽉27⽇(⼟) 新潟・新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
open17:00 / start17:30
7⽉03⽇(⾦) ⼤阪・Music Club JANUS
open18:30 / start19:00
7⽉18⽇(⼟) 東京・渋谷Spotify O-EAST
open16:00 / start17:00
▼チケット
⼀般 ￥4,800
学⽣ ￥3,000
5/6名古屋・5/7⼤阪・7/18東京公演のみ
⼀般 ￥5,000
学⽣ ￥3,000
■8thアルバム『AMPLAND PLAN』
2026年4月15日発売
予約リンク：https://mayumura.lnk.to/AMPLANDPLAN_AL
【A盤 / 完全生産限定盤 (CD＋グッズ[Tシャツ])】
TFCC-81188 6500円(Tax in)
【B盤 / 初回生産限定盤 (CD＋まゆむラジオCD)】
TFCC-81189〜TFCC-81190 4500円(Tax in)
【通常盤 (CD)】
TFCC-81191 3500円(Tax in)
※A盤収録のグッズ(Tシャツ)はXLサイズを予定
※B盤収録のラジオ音源CDは、眉村ちあきがYouTubeで定期配信している「まゆむラジオ “AMPLAND PLAN”スペシャル番組(仮)」を収録予定
※CDの収録内容は全形態共通
▼CD収録曲
01.想いの力はすごいぞ
(SCRAP リアル脱出ゲーム『謎だらけの南極大陸からの脱出』テーマソング)
02.THEスーパーグルグルフィジカルジンジャーエール
03.again
04.渋谷ふりーふぉーる
05.天使が現れたっ！
06.EVERY DAY(Japanese ver.)
07.わかってる
08.全くただ、私なだけ
09.つまんない星のちっぽけな恋のくせにね
10.呪文：アブワアー(∩｀-´)⊃━☆ﾟ.*・｡ﾟ考えすぎちゃうあなたへ／
11.そこにいればOK
12.消えない
(SCRAP 『リアル忘れ物探偵と1万人の中に消えていった歌声』テーマソング)
13.世界が終わる前の新曲
▼Special Track(CD only)
14.身をまかす
15.本気のラブソング(Piano ver.)
●早期予約特典：証明写真風ステッカー
予約期間：12/16(火)20:30〜2026/2/15(日)23:59
※ランダムで10名に眉村ちあきが実際の証明写真機で撮影した1点ものの限定証明写真をプレゼント
●店舗別予約・購入者特典
・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)：ポストカードA
・楽天ブックス：缶バッチ
・セブンネットショッピング：トート型エコバック
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・その他お店：ポストカードB
※対象店舗は後日トイズHPに記載
※先着特典となり、なくなり次第終了となります。お早めのご予約をお願いいたします。
※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。
※ライブ会場等でのご購入分には上記特典が付きません。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、セブンネットショッピングでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。
■『謎だらけの南極大陸からの脱出』テーマソング 概要
主題歌：「想いの力はすごいぞ」眉村ちあき(TOY’S FACTORY)
作詞・作曲：眉村ちあき
■イベント『謎だらけの南極大陸からの脱出』
【東京】
日程：2025年12月25日(木)〜2026年2月15日(日)
会場：東京ミステリーサーカス ヒミツキチラボ(大ホール)
【愛知】
日程：2026年3月5日(木)〜2026年5月10日(日)
会場：リアル脱出ゲーム名古屋店
【大阪】
日程：2026年5月14日(木)〜2026年7月5日(月)
会場：リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店
上記ほか、岡山、北海道、宮城でも開催予定
●プレイ形式
所要時間約120分／人数制限なし(2〜3人推奨)／屋内イベント
●ストーリー
南極大陸。この地には、未だ解き明かされぬ謎と神秘が眠っている。あなたは南極観光ツアーの参加者。怪しげなガイドに連れられて、謎めいた氷の洞窟に足を踏み入れてしまう。そこで待ち受けていたのは、三千万年眠っていた謎だらけの試練だった。永久凍土に封じられた試練の番人たちも目を覚ます。氷の妖精、人語を操るペンギン、そして巨大な氷のゴーレム……。はたしてあなたは、すべての謎を解き明かし、この謎だらけの南極大陸から脱出することができるだろうか。
▼チケット
前売(平日) 一般：3,600円
前売(土日祝＆ハイシーズン) 一般：3,900円
当日(平日) 一般：3,900円
当日(土日祝＆ハイシーズン) 一般：4,200円
※チケット料金の詳細は特設サイトにて
主催／企画制作：SCRAP
・オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/
・公式Instagram：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/
・公式X：https://x.com/realdgame
