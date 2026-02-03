眉村ちあきが5月より、ツアー＜Chiaki Mayumura Tour “AMPLAND PLAN”＞を開催することが発表となった。

同ツアーは4⽉15⽇リリースのアルバム『AMPLAND PLAN』を記念して行われるもの。5⽉1⽇の静岡・LiveHouse浜松窓枠を皮切りに7⽉18⽇の東京・ 渋谷Spotify O-EASTまで全12会場12公演をまわる。以下に、ツアーに関する眉村ちあきのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「ワンマンツアーキター！これでもかというほど好き勝⼿やります。絶対来て♪───Ｏ（≧∇≦）Ｏ────♪」

──眉村ちあき

◆ ◆ ◆

■＜Chiaki Mayumura Tour “AMPLAND PLAN”＞

5⽉01⽇(⾦) 静岡・LiveHouse浜松窓枠

open18:30 / start19:00

5⽉06⽇(⽔/祝) 愛知・名古屋 SPADE BOX

open17:00 / start17:30

5⽉07⽇(⽊) ⼤阪・BANANA HALL

open18:30 / start19:00

5⽉09⽇(⼟) 神奈川・横浜Baysis

open17:00 / start17:30

5⽉17⽇(⽇) 北海道・Bessie Hall

open17:00 / start17:30

6⽉12⽇(⾦) 埼⽟・HEAVEN’S ROCKさいたま新都⼼VJ-3

open18:30 / start19:00

6⽉14⽇(⽇) 広島・SECOND CRUTCH

open17:00 / start17:30

6⽉19⽇(⾦) 千葉・柏PALOOZA

open18:30 / start19:00

6⽉26⽇(⾦) ⽯川・⾦沢vanvanV4

open18:30 / start19:00

6⽉27⽇(⼟) 新潟・新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

open17:00 / start17:30

7⽉03⽇(⾦) ⼤阪・Music Club JANUS

open18:30 / start19:00

7⽉18⽇(⼟) 東京・渋谷Spotify O-EAST

open16:00 / start17:00

▼チケット

⼀般 ￥4,800

学⽣ ￥3,000

5/6名古屋・5/7⼤阪・7/18東京公演のみ

⼀般 ￥5,000

学⽣ ￥3,000

■8thアルバム『AMPLAND PLAN』

2026年4月15日発売

予約リンク：https://mayumura.lnk.to/AMPLANDPLAN_AL

【A盤 / 完全生産限定盤 (CD＋グッズ[Tシャツ])】

TFCC-81188 6500円(Tax in)

【B盤 / 初回生産限定盤 (CD＋まゆむラジオCD)】

TFCC-81189〜TFCC-81190 4500円(Tax in)

【通常盤 (CD)】

TFCC-81191 3500円(Tax in)

※A盤収録のグッズ(Tシャツ)はXLサイズを予定

※B盤収録のラジオ音源CDは、眉村ちあきがYouTubeで定期配信している「まゆむラジオ “AMPLAND PLAN”スペシャル番組(仮)」を収録予定

※CDの収録内容は全形態共通

▼CD収録曲

01.想いの力はすごいぞ

(SCRAP リアル脱出ゲーム『謎だらけの南極大陸からの脱出』テーマソング)

02.THEスーパーグルグルフィジカルジンジャーエール

03.again

04.渋谷ふりーふぉーる

05.天使が現れたっ！

06.EVERY DAY(Japanese ver.)

07.わかってる

08.全くただ、私なだけ

09.つまんない星のちっぽけな恋のくせにね

10.呪文：アブワアー(∩｀-´)⊃━☆ﾟ.*・｡ﾟ考えすぎちゃうあなたへ／

11.そこにいればOK

12.消えない

(SCRAP 『リアル忘れ物探偵と1万人の中に消えていった歌声』テーマソング)

13.世界が終わる前の新曲

▼Special Track(CD only)

14.身をまかす

15.本気のラブソング(Piano ver.) ●早期予約特典：証明写真風ステッカー

予約期間：12/16(火)20:30〜2026/2/15(日)23:59

※ランダムで10名に眉村ちあきが実際の証明写真機で撮影した1点ものの限定証明写真をプレゼント

●店舗別予約・購入者特典

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)：ポストカードA

・楽天ブックス：缶バッチ

・セブンネットショッピング：トート型エコバック

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・その他お店：ポストカードB

※対象店舗は後日トイズHPに記載

※先着特典となり、なくなり次第終了となります。お早めのご予約をお願いいたします。

※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。

※ライブ会場等でのご購入分には上記特典が付きません。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、セブンネットショッピングでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。

©SCRAP

■『謎だらけの南極大陸からの脱出』テーマソング 概要

主題歌：「想いの力はすごいぞ」眉村ちあき(TOY’S FACTORY)

作詞・作曲：眉村ちあき

■イベント『謎だらけの南極大陸からの脱出』

【東京】

日程：2025年12月25日(木)〜2026年2月15日(日)

会場：東京ミステリーサーカス ヒミツキチラボ(大ホール)

【愛知】

日程：2026年3月5日(木)〜2026年5月10日(日)

会場：リアル脱出ゲーム名古屋店

【大阪】

日程：2026年5月14日(木)〜2026年7月5日(月)

会場：リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店

上記ほか、岡山、北海道、宮城でも開催予定

●プレイ形式

所要時間約120分／人数制限なし(2〜3人推奨)／屋内イベント

●ストーリー

南極大陸。この地には、未だ解き明かされぬ謎と神秘が眠っている。あなたは南極観光ツアーの参加者。怪しげなガイドに連れられて、謎めいた氷の洞窟に足を踏み入れてしまう。そこで待ち受けていたのは、三千万年眠っていた謎だらけの試練だった。永久凍土に封じられた試練の番人たちも目を覚ます。氷の妖精、人語を操るペンギン、そして巨大な氷のゴーレム……。はたしてあなたは、すべての謎を解き明かし、この謎だらけの南極大陸から脱出することができるだろうか。

▼チケット

前売(平日) 一般：3,600円

前売(土日祝＆ハイシーズン) 一般：3,900円

当日(平日) 一般：3,900円

当日(土日祝＆ハイシーズン) 一般：4,200円

※チケット料金の詳細は特設サイトにて

主催／企画制作：SCRAP

・オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/

・公式X：https://x.com/realdgame

