山内惠介が唄い上げる人生讃歌「この世は祭り」シングルリリース決定
山内惠介が、ニューシングル「この世は祭り」を2月25日にリリースすることを発表した。
今作は2023年「こころ万華鏡」、2024年「紅の蝶」と同じく、作詩を松井五郎が、作曲・編曲を村松崇継がつとめる。人生讃歌として力強く響く「この世は祭り」をはじめ、幻想的な「夢の果て」、優しく包み込む「午前4時」、情熱的な「陽炎」など、演歌の伝統を深く掘り下げながらも、型を破り新たな様式美を追求する山内惠介の歌声に耳を傾けてほしい。
◆ ◆ ◆
■松井五郎（作詩担当）コメント
「深く、果てしなく、世界は近い」
例えば、演歌とはなにかとか、ロックとはなにかとか、型にこだわる考え方もある。それぞれに様式美があり、心打つ歌も多い。その意味で言えば、山内惠介は本来の演歌を深掘りしつつ、一方で型を破り、新しい様式美で、老若男女、常に先を見て歌を歌おうとしてるように見える。「こころ万華鏡」「紅の蝶」に於ける村松崇継先生のアプローチはジャンルを超えている。近年J-POPが世界で再評価されているが、日々グローバル化している音楽市場を考えれば日本の演歌のDNAを持つ歌ももっと世界に評価されていい。山内惠介はそれにもっとも近いチャレンジをしていると思う。まだまだ世界はカオスに満ちている。一歌手の声がどこまで届くか。どんな逆境にあるときも生きる力を手放さず「この世は祭り」。惠介の声は枯れることはない。
◆ ◆ ◆
また、今作発売に伴い3都市でのリリースイベント開催も決定した。山内惠介はこのリリースイベントを経て、3月23日（月）LINE CUBE SHIBUYAを皮切りに2026年のコンサートツアーをスタートさせる。
■ニューシングル「この世は祭り」
2026年2月25日発売
作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継
■4時盤 CD:VICL-37807 \1,500(税込）
1. この世は祭り 作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継
2. 午前4時 作詩：桜木紫乃 作曲：伊秩弘将 編曲：清水信之
3. この世は祭り〜オリジナルカラオケ〜
4. この世は祭り〜インストゥルメンタル〜
5. 午前4時〜オリジナルカラオケ〜
■夢盤 CD:VICL-37808 \1,500(税込）
1. この世は祭り 作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継
2. 夢の果て 作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継
3. この世は祭り〜オリジナルカラオケ〜
4. この世は祭り〜インストゥルメンタル〜
5. 夢の果て〜オリジナルカラオケ〜
■陽炎盤 CD:VICL-37809 \1,500(税込）
1. この世は祭り 作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継
2. 陽炎 作詩・作曲・編曲：イクマあきら
3. この世は祭り〜オリジナルカラオケ〜
4. この世は祭り〜インストゥルメンタル〜
5. 陽炎〜オリジナルカラオケ〜
■唄盤 CD+DVD:VIZL-2505 \2,000(税込）
CD
1.この世は祭り 作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継
2.この世は祭り〜オリジナルカラオケ〜
3.この世は祭り〜女性用オリジナルカラオケ〜
DVD
1.この世は祭り ミュージックビデオ
2.この世は祭り 男性用カラオケミュージックビデオ
3.この世は祭り 女性用カラオケミュージックビデオ
■＜「この世は祭り」リリースイベント＞
2026年
2月24日(火) 14:00 イオンレイクタウンmori 1F 木の広場 （埼玉県越谷市）
2月26日(木) 14:00 プライムツリー赤池 1F プライムホール （愛知県日進市）
2月28日(土) 13:00 阪急西宮ガーデンズ 本館4階スカイガーデン・木の葉のステージ（兵庫県西宮市）
