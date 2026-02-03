新浜レオンが4月15日、自身初の1st EP『New Beginning』をリリースすることが発表となった。

『NHK紅白歌合戦』出場という大きな夢をデビュー時から掲げ、その夢が叶った今も現状に満足することなく毎年新たな挑戦を続けている新浜の今年の目標は、“唯一無二”だ。EP『New Beginning』は単に“新たな始まり”を意味するだけでなく、“自分にしかできない唯一無二の新たな挑戦へと踏み出す”強い決意と、全てのリスナーに“新しい門出に心からのエールを！”というメッセージを込めて付けられたものだ。

収録曲「LOVE しない？」は、こっちのけんとが書き下ろした1曲。前作「Fun! Fun! Fun!」に続き、「みんなを笑顔にしたい」という想いを大事に制作された今作は聴くだけで元気が湧いてくるハッピーな仕上がり。2024年の『NHK紅白歌合戦』初出場を機に、互いのレギュラーラジオ番組へゲスト出演し合うなど親交を深めてきた二人は、2025年春にYouTubeでコラボ動画を公開。以前から抱いていた「いつか一緒に楽曲を制作したい」という二人の想いがついに形となった。

そして、NHK『みんなのうた』に初登場が決定、書き下ろしによる新曲「言い訳ナイナー」 が今月2月より放送スタートとなる。「言い訳ナイナー」は“やらなきゃいけない”と分かっていながら、ついつい言い訳してしまうような誰もが共感する“あるある”を歌い上げルナンバーだ。アニメを手がけるのは、GIFアニメがSNSで話題の伊豆見香苗。勉強したくない主人公の男の子が言い訳でピンチを乗り切ろうとする様子がユーモアたっぷりに描かれた。同楽曲は初回放送後の反響を受けて今回のEPに収録されることが決定。2月11日に先行配信されることも決定している。なお、他の収録楽曲は後日発表される予定だ。

新浜レオンは、5月30日の千葉・白井市文化会館を皮切りに7月26日の 東京・LINE CUBE SHIBUYAまで、全国ツアー＜新浜レオン コンサートツアー2026〜New Beginning〜＞を開催する。チケットのプレリク先行は2月6日12:00より。

以下に、こっとのけんとと新浜レオンのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「こっちのけんとです！ 「もしも新浜レオンというアニメ作品が昭和にあったら、そのオープニング曲はどうなるか」をテーマに書かせていただきました！ 令和に似合わない古き良き横文字が似合うのがレオンさんの強さなので、そこに全力を注ぎました！ メロディーはこっちのけんとらしさを残しつつ、レオンさんの絶品低音ビブラートが映えるような一曲になっております！ 「不器用だけど愛される」そんな楽曲になっていれば幸いです！」

──こっちのけんと

◆ ◆ ◆

「デビューから7年、常に新しい挑戦を大切に活動してきました！ そのなかで今年は初のEP「New Beginning」をリリースすることになりました！「元気・希望・笑顔」をテーマに活動していますが、4月の“始まりの季節”にリリースが決まり、学生や社会人の皆さん、新生活を始める皆さんに の“始まり”や“挑戦”を後押しできる存在でありたいという気持ちをこめて挑戦させていただきました。

今回の作品でこっちのけんとさんとご一緒できること、本当に嬉しく思っています！！ 『NHK紅白歌合戦』での初出場を機に、テレビやラジオ、YouTubeでのコラボを通じて親交を深めてきました。同い年で、グリーンがラッキーカラーなどの共通点も多く、話せば話すほど共感できることばかり…。特に根底にある真面目さと、人の縁を大切にする姿勢に大変共感しています。いつか楽曲を制作していただくことを願っていたので本当に嬉しいです！ 作っていただいた曲を初めて聴いたときは、あまりの“愛溢レオン”ぶりに感動！！！僕に寄り添って作ってくださったことに胸が熱くなりました。レコーディングでは、自分でも気づかなかった新浜レオンらしさを引き出してくれて、西城秀樹さんへのリスペクトを込めた歌い方など、自分を見つめ直すようなアドバイスをいただき、新たな自分に出会えた気がします。さらに、コーラスにはこっちのけんとさんご本人も参加してくださっています。レオン語まで真面目にハモリを入れてくれた時間は、僕にとってかけがえのない宝物です。 この曲をコンサートで“盛り上がレオン”できる日を心から楽しみにしています！

そして、小さい頃から慣れ親しんできたNHK『みんなのうた』で自分の楽曲が放送されることは、夢のような出来事で大変感動しています！！ ！自分自身、この番組から沢山の元気や希望をいただいてきました。今回の「言い訳ナイナー」も、子どもから大人まで、誰もが「わかる！」と共感できることをテーマに制作しています。 歌詞を読んだ瞬間、思わず懐かしさが込み上げました。自分自身、小学生の頃に言い訳はダメだとわかっていながら、つい口にしてしまったこともありましたが、そんな経験も今では大切な財産であり、あの日の記憶があるからこそ、今の歌手としての自分があると感じています。 サビには一緒に踊れる振り付けもありますので、ぜひ会場で一緒に盛り上がりましょう。たくさん見て、聴いて、踊っておくレオン！」

──新浜レオン

◆ ◆ ◆

■1st EP『New Beginning』

2026年4月15日(水)発売

※全4種

【ラブレオン盤】

JBCK-4029 1,500円(税込)

1.LOVE しない？

2.言い訳ナイナー

3.タイトル未定

【歌に魅了さレオン盤】

JBCK-4030 1,500円(税込)

1.LOVE しない？

2.言い訳ナイナー

3.タイトル未定

【一緒に歩いておくレオン盤】

JBCK-4031 1,500円(税込)

1.LOVE しない？

2.言い訳ナイナー

3.タイトル未定

【れおすけ盤】

JBCK-4032 1,500円(税込)

1.LOVE しない？

2.言い訳ナイナー

3.タイトル未定 ▶「LOVE しない？」

作詞：こっちのけんと

作曲：こっちのけんと/野口大志

編曲：野口大志

▶「言い訳ナイナー」

作詞：S-H-Y

作曲：後藤康二 (ck510)

編曲：後藤康二 (ck510) 「言い訳ナイナー」2月11日先行配信

■＜新浜レオン コンサートツアー2026〜New Beginning〜＞

5月30日(土) 千葉・白井市文化会館

6月05日(金) 大阪・サンケイホールブリーゼ

6月12日(金) 広島・コジマホールディングス西区民文化センター

6月14日(日) 福岡・電気ビルみらいホール

6月28日(日) 愛知・アマノ芸術創造センター名古屋

7月10日(金) 北海道・札幌サンプラザホール

7月12日(日) 宮城・仙台市太白区文化センター楽楽楽ホール

7月19日(日) 沖縄・ミュージックタウン音市場

7月26日(日) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

▼チケット

一般発売：2026年3月21日(土)10:00〜

【ローソンプレリク先行受付】

受付期間：2月6日(金)12:00〜2月15日(日)23:59

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=679057