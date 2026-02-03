ちわきまゆみが、デビュー40周年を記念して、自身の楽曲を今をときめくアーティスト達がリミックス・リモデルしたアルバム『Remix-Remodel』としてリリースすることを発表した。

本発表は、2026年2月2日に東京丸ノ内・コットンクラブにて開催された＜ちわきまゆみSolo Debut 40th Anniversary & Birthday Live＞にてアナウンスされた。ライブは、メンバーにDer ZibetのHIKARU（吉田光）とMAHITO（藤原マヒト）、TOSHI NAGAI、ドクロズのおやびんを迎えたラインナップが集結。ゲストに、岡野ハジメ（B）、DIE（Key, B）、釘屋玄 [暴動クラブ]（Vo）らが駆けつけ、満員の会場は熱く盛り上がったという。

発表されたアルバムの内容は、一般的なリミックスに留まらず、今の時代にアップデートして生まれ変わらせるリモデルとも言えるトラックを集めたアルバムになるとのこと。

参加アーティストは、アーバンギャルド、今井寿（BUCK♾️TICK）、上田剛士（AA=）、片寄明人（GREAT3）、小林祐介（The Novembers）、高野寛、暴動クラブ、星野英彦（BUCK♾️TICK）、吉田 仁（Salon Music）に加え、SURF Musicでのリミックスコンテストで全世界のアーティストの応募から選ばれた音源が収録される。

また、本日0時から吉田 仁によるリミックス「Little Susie -SpectraLayers MIX-」が先行配信されている。なおアルバムは、本日より全国主要CDショップ、ECサイト、UNIVERSAL MUSIC STOREにて予約受付がスタートしている。