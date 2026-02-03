ガールズバンドによるライブイベントを展開している＜#楽園収穫祭（らくえんしゅうかくさい）＞が、雛祭りに開催する＜#楽園収穫祭〜三人官女ノ集イ＞の前祝いとなる弾き語りフリーライブ＆生配信イベント＜#楽園収穫祭presents 『SAKURAノ歌ゲ』＞を2月15日（日）に渋谷サクラステージのYamaha Sound Crossing Shibuyaで実施する。

このプレイベントでは、3ピースバンド3組から3人のギター＆ボーカルを招いて入場無料の弾き語りライブと生配信が行なわれる。出演は音羽（KIRIKABU）、豆粒（みじんこらっく）、海音（マリンブルーデージー）で、司会はサブマリンオルカ号のベース＆ボーカル担当すずが務める。

音羽は「#楽園収穫祭〜三人官女ノ集イ」開催記念ソングでもあるKIRIKABUの最新シングル「3ピース」を弾き語りで初披露。3ピースバンドで活動する喜びと覚悟を宣言した本楽曲にふさわしい舞台といえる。

豆粒はみじんこらっくのサブスクデビュー曲「チケット」を披露。SNSに投稿していたこの曲の弾き語りを見た塩（Dr,Cho）とゆるく（Ba,Cho）がそれぞれ「一緒にバンドをやりたい」と豆粒にコンタクトして現在のみじんこらっくに繋がったという、活動の原点に根ざす弾き語りバージョンだ。

誕生日を翌日に控える海音は18歳最後の夜、特別な思いを込めた新曲を含むパフォーマンスを披露。19歳初ライブとなる3月3日の＜#楽園収穫祭＞と合わせ、両ステージがマリンブルーデージーの新たなフェーズに向けた船出になるものと期待がかかる。

これらの楽曲を含む、バンドのレパートリーで構成した三者三様のセットリストを楽しんでほしい。また、会場では出演者をかたどったラテアートも販売されるとのことだ。

■＜#楽園収穫祭presents 「SAKURAノ歌ゲ」＞ 2026年2月15日（日）

会場：Yamaha Sound Crossing Shibuya（渋谷サクラステージ SAKURAサイド３F）

出演：音羽（KIRIKABU）、豆粒（みじんこらっく）、海音（マリンブルーデージー） / 司会：すず（サブマリンオルカ号）

開演/配信18:00 ※入場無料

イベント情報：

https://www.yamaha.com/ja/about/experience/yamaha-sound-crossing-shibuya/event/2026/260215-01/index.html 配信情報：Eggs YouTubeチャンネルにて生配信 https://www.youtube.com/@Eggs_music

主催：Eggs / 協力：ヤマハ株式会社 / Supported by Yocotar Entertainment