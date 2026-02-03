【俺の楽器・私の愛機】1962「フルオーダー」
【コンバット】（東京都練馬区 タチノミ 51歳）
今まで何十本ギターを買ってきただろうか？Gibson CustomShop、Fender USA MEX JAPAN、GRETSCH、各アーティストモデル…買って、好み変わって売って、また前に持ってたの買って…を繰り返し。
これはキリがない！と思い「もう好きを詰め込んだのオーダーしてしまえ！！」と色々調べたり楽器屋さんに聞いてコンバットにたどり着いた。
正直、材などまったくこだわらず、とにかく軽い！ネック細い！(その時は)V！
ギラッギラのラメ！EMG-SA！とこんなザックリとした意見を聞いてくれて、チャチャッと作ってくれました。とにかくカッコいいの作ってもらいました。ネック裏もお気に入り！
そして今はZEMAITISの音に夢中です👍
◆ ◆ ◆
紫のラメラメなVだなんて、世界一エロいヤツ。ネック裏の「5 FOR JAPANESE BABIES」ならぬ「FIVE FOR JAPANESE BABIES」の文字やEMG-SA2発なんてスペックからはBUCK-TICK好きがバレているわけですが、最初から付いていないのか外しているのかトラスロッドカバーが無いってところも、現場最前線で酷使されてきた感が香ります。さて、次の投稿はゼマイティスかな。（BARKS 烏丸哲也）
