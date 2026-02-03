【コンバット】（東京都練馬区 タチノミ 51歳）

今まで何十本ギターを買ってきただろうか？Gibson CustomShop、Fender USA MEX JAPAN、GRETSCH、各アーティストモデル…買って、好み変わって売って、また前に持ってたの買って…を繰り返し。

これはキリがない！と思い「もう好きを詰め込んだのオーダーしてしまえ！！」と色々調べたり楽器屋さんに聞いてコンバットにたどり着いた。

正直、材などまったくこだわらず、とにかく軽い！ネック細い！(その時は)V！

ギラッギラのラメ！EMG-SA！とこんなザックリとした意見を聞いてくれて、チャチャッと作ってくれました。とにかくカッコいいの作ってもらいました。ネック裏もお気に入り！

そして今はZEMAITISの音に夢中です👍

◆ ◆ ◆

紫のラメラメなVだなんて、世界一エロいヤツ。ネック裏の「5 FOR JAPANESE BABIES」ならぬ「FIVE FOR JAPANESE BABIES」の文字やEMG-SA2発なんてスペックからはBUCK-TICK好きがバレているわけですが、最初から付いていないのか外しているのかトラスロッドカバーが無いってところも、現場最前線で酷使されてきた感が香ります。さて、次の投稿はゼマイティスかな。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ